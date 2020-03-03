Функции Яндекс.Музыки появились в машинах Драйва с Яндекс.Авто

В автомобилях Драйва с бортовым компьютером Яндекса появились все функции Яндекс.Музыки. Теперь в каршеринге можно слушать плейлисты с персональными рекомендациями, подкасты и песни из личной фонотеки.

На бортовом компьютере с помощью Яндекс.Музыки можно будет слушать любимые треки и плейлисты с персональными рекомендациями: например «Плейлист дня», «Премьеру» или подборку с подкастами. Если захочется послушать что-то конкретное, любой трек или группу поможет поставить Алиса. Ее же можно попросить включить подкасты — с ними время в пробке или поездке за город пройдёт интереснее.

Мария Орлова, руководитель отдела решений для автомобилистов в Яндексе:

«Аудио — такая же важная часть поездки, как навигация. Поэтому мы хотим, чтобы у всех водителей был доступ к Яндекс.Музыке в каршеринге — даже у тех, кто раньше ей никогда не пользовался. Машины с Яндекс.Авто уже умеют здороваться с водителем по имени, подгружать избранные точки в Навигаторе, автоматически выставлять привычные для пользователя настройки, а теперь будут включать треки, которые нравятся водителю. Все это делает каршеринг почти таким же, как личный автомобиль».

Напомним, сервис Яндекс.Драйв заработал в Москве в феврале 2018 года, с тех пор пользователи совершили 46 млн поездок. На сегодняшний день Яндекс.Драйв работает также в Санкт-Петербурге и Казани, автопарк насчитывает 21 тыс. автомобилей, в том числе машины бизнес-класса, грузовые фургоны и электрокары.

В пути пользователям Драйва помогает Яндекс.Авто — бортовой компьютер с Навигатором, Музыкой и Алисой. Он строит оптимальные маршруты, предупреждает о пробках и перекрытиях, включает подходящие треки и легко управляется голосом, чтобы не отвлекать водителя от дороги. Яндекс.Авто можно установить на популярные модели машин вместо штатной мультимедийной системы. В этом случае Яндекс.Музыка сразу будет на бортовом компьютере, а в подарок дадут полгода подписки на Плюс.

В этом году компания Яндекс планирует в этом году вывести свой сервис каршеринга на рынок Европы. Тестирование начнется с тысячи электромобилей.