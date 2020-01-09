Яндекс задумался о запуске собственного виртуального сотового оператора

Яндекс изучает возможность выхода на рынок сотовой связи с собственным проектом виртуального оператора (MVNO). По словам источников на рынке, помимо связи предложение может включать доступ к другим сервисам компании, включая музыку и кино.

Виртуальный оператор будет работать на сети Tele2, однако в случае успешных переговоров с другими телекоммуникационными компаниями абоненты Яндекса смогут переключаться между операторами. Доставка сим-карт, по данным источников, будет осуществляться курьерами, в том числе через Яндекс.Лавку.

В Яндексе заявили, что планов по запуску MVNO у компании нет. При этом источник, близкий к компании, утверждает, что Яндекс ведет переговоры с операторами связи по различным проектам, поясняя, что конкретных договоренностей еще нет. В Tele2 от комментариев отказались.

По данным «ТМТ Консалтинг», по итогам 219 года база абонентов виртуальных операторов в России выросла на 40% и составила 10 млн абонентов. Активнее всего база пользователей росла у «Тинькофф Мобайл» и «СберМобайл» (их доля рынка сейчас составляет 9% и 5%).

Лидер рынка виртуальных операторов в России — Yota. Компании принадлежит 57% рынка (после сокращения на 10% по итогам 2019 года).

Напомним, свой виртуальный оператор VK Mobile с весны 2017 года был у соцсети ВКонтакте. Он работал на сети Мегафона, однако в марте 2018 года был закрыт. Сообщалось, что проект был очень интересным экспериментом, но увы, не нашел отклика у клиентов.

Эксперты полагают, что в случае запуска, оператор Яндекса вряд ли будет прибыльным, но он нужен компании для расширения своей экосистемы.

