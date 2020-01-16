Яндекс продолжает набор в Школу разработки интерфейсов

Яндекс продолжает набор студентов в Школу разработки интерфейсов, которая откроется этой весной. Ее студенты будут слушать лекции о промышленной фронтенд-разработке и применять полученные знания в работе над реальными задачами. Обучение бесплатное, занятия пройдут в московском офисе Яндекса.

Занятия в Школе идут три месяца: с 29 февраля по конец мая. Программа обучения состоит из двух частей: сначала два месяца лекций и практических занятий, затем месяц работы над индивидуальными проектами вместе с дизайнерами и менеджерами Яндекса.

Набор в ШРИ конкурсный: чтобы стать слушателем, нужно хорошо справиться с тестовым заданием. Оно необходимо для проверки знаний и умений будущих студентов. В Школе не обучают фронтенду с нуля — для успешного освоения программы надо владеть HTML, CSS и JavaScript и иметь минимальный опыт работы с интерфейсами.

Тестовые задания принимаются до 19 января. После этого они отправятся на проверку, и в середине февраля все соискатели получат письмо с результатами.

Отметим, что в прошлом году Школе разработки интерфейсов исполнилось семь лет — первый набор был открыт в июле 2012 года. За все годы Школу окончило 539 человек, 244 из них затем устроились на работу в Яндекс. Выпускники Школы работают над Поиском, Картами, Маркетом, Метрикой и другими популярными сервисами.

