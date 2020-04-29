Яндекс начал поддерживать некоммерческие организации в рамках проекта «Помощь рядом». Компания организует бесплатные перевозки сотрудников НКО, волонтеров, врачей, пациентов. Помощь адресована организациям, которые опекают пожилых, больных онкологическими и аутоиммунными заболеваниями и других людей с ослабленным иммунитетом — всех, кто особенно уязвим во время пандемии.

Фонд «Друзья», выступая партнером направления, осуществляет обработку и верификацию заявок и координирует работу с некоммерческими организациями.

К проекту уже подключились 15 НКО. Например, Фонд профилактики рака курирует поездки на работу и домой 130 онкологов, работающих в 10 больницах Москвы и Петербурга. Вместе с фондом «Вера» Яндекс возит триста шестьдесят сотрудников 10 московских хосписов. Совместно с проектом DonorSearch Яндекс уже развез более 2000 доноров в 53 городах России. Сотрудники фондов «Антон тут рядом», «Перспективы» и «Новые перспективы» посещают жителей петербургских ПНИ, которые на время пандемии переехали на площадки сопровождаемого проживания фондов для безопасности их здоровья.Благодаря проекту «Помощь рядом» сотрудники смогут бесплатно ездить на такси до подопечных.

Такси избавляет от необходимости использовать общественный транспорт — а значит, помогает защитить от инфекции пациентов и подопечных. Яндекс выделит более 25 тысяч бесплатных поездок подключившимся некоммерческим организациям на ближайший месяц. Другие НКО, которые оказались в тяжелой ситуации из-за распространения эпидемии, также могут получить помощь. Заявки принимаются на сайте проекта «Помощь рядом».

Напомним, «Помощь рядом» — это социальный проект Яндекса, запущенный для помощи медицинским и социальным службам, нагрузка на которые многократно возросла из-за пандемии коронавируса. В рамках проекта компания организует поездки врачей и волонтеров, доставляет продуктовые наборы, лекарства и тесты на коронавирус.

