Яндекс.Недвижимость начала показывать в объявлениях данные из Росреестра

Сервис Яндекс.Недвижимость начал запрашивать в Росреестре подробную информацию о квартирах, размещенных на площадке.

Как сообщают в пресс-службе сервиса, каждое объявление после публикации дополняется данными из Росреестра, которые отображаются рядом с ним. Эти данные помогут пользователям оценить привлекательность выбора и упростят проверку документов при первом просмотре.

Так можно увидеть базовые данные из выписки ЕГРН (Единого государственного реестра недвижимости) — количество собственников, наличие обременений (ипотека или арест), дата регистрации права собственности.

Услуга предоставляется бесплатно и при содействии автора объявления — он должен указать номер квартиры.

В будущем сервис может добавить функцию получения расширенного отчета по квартире.

Напомним, в конце 2018 года Яндекс.Недвижимость открыла для своих пользователей историю объявлений о продаже и аренде квартир за последние четыре года. Теперь они могут изучать открытые и архивные предложения и точно знать, как интересующая их квартира отличается по цене от других квартир в том же доме.