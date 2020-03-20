Яндекс открыл галерею нейросетевого искусства

Яндекс открыл виртуальную галерею нейросетевого искусства. В ней представлено четыре тысячи уникальных картин, созданных искусственным интеллектом. Одну картину можно бесплатно забрать себе, в полном размере она будет только у владельца.

Все картины созданы с помощью нейросети, которая повторяет архитектуру сети StyleGAN2. Яндекс обучал свою нейросеть на произведениях, принадлежащих к разным направлениям живописи: от фовизма и кубизма до минимализма и стрит-арта. В результате она научилась создавать новые уникальные изображения в разных стилях.

Нейропереулок 0040

Куратором этой галереи стала другая нейронная сеть — она работает в Яндекс.Картинках и отвечает за поиск изображений по словам. Для экспозиции она отобрала из сотен тысяч нейрокартин те, что лучше всего иллюстрируют разные слова, относящиеся к четырем большим темам: «Люди», «Природа», «Город» и «Настроение».

Посетители галереи могут не выходя из дома бродить по залам, рассматривать картины и делиться ими в соцсетях. Чтобы забрать себе одну картину, нужно авторизоваться на любом сервисе Яндекса. Картина, которая найдет своего владельца, по-прежнему будет доступна в галерее, но в уменьшенном размере.

Отметим также, что сегодня Яндекс открыл свою платформу Яндекс.Эфир для размещения профессионального блогерского видеоконтента.