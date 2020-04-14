Яндекс поддержит музыкантов и организаторов мероприятий

Яндекс снизил комиссию за использование системы Яндекс.Билеты, чтобы помочь в планировании летних и осенних мероприятий.

Комиссия за использование системы для организаторов мероприятий вместо привычных для рынка 4-5% от суммы транзакции составит 0,1% на ближайшие полгода.

Также предусмотрено субсидирование затрат на эквайринг. Используя систему, организаторы могут планировать летние фестивали и концерты на осень.

Яндекс.Билеты имеют всю необходимую функциональность для автоматизации билетного бизнеса — инструменты для работы с агентами, систему контроля билетов и более 100 типов отчетов для организаторов.

Система подходит владельцам коммерческих и бюджетных площадок, организаторам развлекательных и спортивных мероприятий, а также билетным операторам.

Яндекс.Билетами уже пользуются организаторы концертных туров, театры, спортивные федерации. Всего систему используют сейчас более 100 компаний, в их числе промоутеры ALLOSHOW (организация концертного тура «Ленинграда»), Show Gogo (организация тура Тимы Белорусских), организаторы спортивных мероприятий (Федерация художественной гимнастики, Единая Лига ВТБ, КХЛ Матч звезд), организаторы фестивалей (Bosco Fresh Fest, Chess and Jazz), театры и другие площадки.

Кроме того, Яндекс.Афиша запустила кампанию Несдавай_ся и предлагает зрителям не сдавать билеты на предстоящие мероприятия и дождаться объявления новых дат для концертов, чтобы поддержать любимых артистов и организаторов в сложной ситуации.

К акции уже присоединились Zivert, «Мельница», JONY и другие известные музыканты. В поддержку акции музыканты устраивают концерты дома, а все участники получают подписку на Яндекс.Плюс в подарок.

Яндекс.Эфир организует онлайн-концерты известных музыкантов, а также показывает в прямом эфире спектакли от крупнейших российских и региональных театров, стендапы и другие шоу. В минувшую субботу, 11 апреля, на виртуальной сцене Яндекс.Эфира прошел концерт группы Little Big, которая должна была представить Россию на Евровидении.

