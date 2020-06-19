Яндекс представил проект новой штаб-квартиры в Гагаринском районе Москвы. Здание будет расположено на месте гостиницы «Корстон». Необычный силуэт и фасад с отделкой из титановых панелей сделают новый дом Яндекса местной достопримечательностью, а сквозной диагональный проход свяжет здание с окружающим пространством.

Территория штаб-квартиры и первые два этажа будут открыты для всех. На нижних этажах будут работать кафе, аптеки, салоны красоты и другие организации, а вокруг офиса появится общественное пространство, где любой человек сможет отдохнуть, перекусить или позаниматься спортом. Яндекс также благоустроит большую территорию возле штаб-квартиры: между улицами Академика Зелинского и Академика Зельдовича появится зеленый парк, который отлично подойдет для прогулок на свежем воздухе.

Новый дом Яндекса будет технологичным и комфортным для работы зданием. Он спроектирован так, чтобы людям было удобно работать вместе вне зависимости от того, где они находятся. Например, в офисе будет много небольших переговорок для встреч с коллегами, которые работают удаленно. Для сотрудников предусмотрены столовые, кофейни, спортивные залы и бассейн, а также просторная терраса на крыше.

Здание будет аккуратно вписано в архитектурный облик Гагаринского района и сопоставимо по максимальной высоте с «Корстоном», причем высота крыльев будет разной: чем ближе к жилым домам, тем ниже. При проектировании команда архитекторов особенно внимательно относилась к окружению, ведь Гагаринский район много значит для Яндекса. Здесь выросли и живут многие сотрудники, здесь работают ведущие научные институты Москвы, а еще именно здесь когда-то началась история компании. Первый офис Яндекса тоже был в Гагаринском, в здании Вычислительного центра РАН на Вавилова.

Сотрудники Яндекса смогут добираться на работу пешком, на велосипедах или на бесплатных автобусах от метро «Университет», «Ленинский проспект» и станции МЦК «Площадь Гагарина». Пользоваться этими автобусами смогут все желающие. Для тех, кто приезжает в офис на машине, будет устроена многоуровневая подземная парковка, причем часть парковки займут автомобили Яндекс.Драйва — не только для сотрудников, но и для жителей района.

Демонтаж здания гостиницы «Корстон» начнется до конца 2020 года, стройка — после утверждения проектной документации и получения соответствующих разрешений.

Напомним, Яндекс подписал обязывающие соглашения о покупке площадки для нового офиса в Москве в декабре 2018 года. Стоимость покупки составила около 145 миллионов долларов без учета НДС.