Яндекс обновил мессенджер

Яндекс обновил свой мессенджер. Теперь в нем есть все что нужно для общения: чаты и видеозвонки, голосовые сообщения с текстовой расшифровкой, каналы популярных СМИ и возможность делиться контентом.

Мессенджер приходит на смену Яндекс.Чатам, в которых люди обсуждают новости с соседями по Району, связываются с магазинами на Маркете и общаются на других сервисах Яндекса. Поэтому в нем уже есть все пользователи Яндекса. Достаточно разрешить доступ к контактам, и можно написать близким, друзьям или знакомым.

Каждый сможет прочитать сообщение там, где ему удобно — в приложении Яндекс, Браузере или на главной странице Яндекса. Устанавливать приложение Мессенджера для этого не обязательно.

Мессенджер подходит и для переписки, и для голосовых сообщений. Например, короткую реплику удобнее написать, а длинную — наговорить. С помощью разработанной в Яндексе технологии распознавания речи SpeechKit голосовые сообщения на лету превращаются в текст, чтобы их можно было и послушать, и прочитать. Люди могут создавать групповые чаты, в том числе мгновенно заводить семейные чаты для близких. А для тех, кто предпочитает живое общение, есть аудио- и видеовызовы.

Один из главных плюсов Яндекс.Мессенджера — возможность следить за новостями и получать интересный контент. В мессенджере есть каналы крупных СМИ, которые пишут о событиях в стране и мире, а также каналы Яндекса, КиноПоиска и другой контент на актуальные темы — в том числе официальная информация о коронавирусе.

Мессенджер доступен на главном экране мобильного приложения Яндекс для Android и iOS, в десктопном Браузере и на yandex.ru, а также как отдельное приложение.

Напомним, чаты в поиске Яндекса стали доступны для всех в августе 2018 года. А в конце прошлого года Яндекс начал менять отображение чатов на поиске, постепенно убирая их из выдачи.