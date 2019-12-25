Яндекс.Новости начнут отключать СМИ с большой долей оценочного контента

Новостной агрегатор Яндекс.Новости меняет правила работы с партнерами. По словам представителя сервиса, изменения были внесены после многочисленных жалоб пользователей.

«Мы добавили правило про оценочные заголовки, уведомили об этом партнеров, и в соответствии с соглашением они должны это выполнять».

Согласно опубликованным правилам, ошибкой сервис будет считать наличие в заголовке оскорбления достоинства, хамства, агрессии, троллинга, призыва к расправе, одобрения насилия, преступлений, дискриминации по какому-либо признаку и провокационные формулировки.

«Мы стремимся к максимально нейтральной подаче информации, для чего мы в сервисе строим специальную систему работы с партнерами. В рамках нее мы уже научились автоматически классифицировать контент, содержащий оценочные суждения. Следующим шагом станет предупреждение партнеров, доля оценочного контента у которых будет слишком велика. В случае если в рамках взаимодействия партнер не исправляется, мы будем вынуждены отключать его из-за нарушений правил сервиса до исправления ситуации. Первое время схема будет работать в тестовом режиме»,— пояснили в пресс-службе новостного агрегатора.

О новых правилах Яндекс.Новости объявил партнерам 4 декабря в ходе партнерской встречи. Пока отключений партнеров за использование «желтых и токсичных заголовков» не было.

Напомним, в феврале 2018 года Яндекс.Новости изменили расчет рейтинга весомости источников. При расчете уровня цитируемости стало учитываться не только количество упоминаний источника в материалах других изданий, но и весомость цитирующего ресурса по рейтингу Яндекс.Новостей.

