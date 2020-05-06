Яндекс о коронакризисе: «Только с мировой войной можно сравнить»

Кризис, вызванный пандемией коронавирусной инфекции, можно сравнить только с мировой войной. Такое мнение высказал в интервью The Bell управляющий директор группы компаний Яндекса Тигран Худавердян.

«Человечество за всю историю еще в принципе не знало такого кризиса. Его можно было бы сравнить только с какой-нибудь мировой войной, когда люди по всему миру перестали работать, разрывались торговые и производственные цепочки. Пока можно сказать, что все идет плохо. Не убийственно, но все-таки».

По словам Худавердяна, коронакризис сильно ударил по направлениям, которые активно развивала компания. В частности, была полностью остановлена работа сервиса Яндекс.Драйв в Москве и Санкт-Петербурге, а также сервиса Яндекс.Путешествия.

Довольно сильно пострадал бизнес такси — в некоторых городах объем заказов упал на 50-60%, в Москве — на десятки процентов. Однако, благодаря быстрой переориентации и адаптации под текущую кризисную ситуацию, Яндекс надеется минимизировать ущерб для сервиса Яндекс.Такси.

«Из-за коронавируса вырос огромный спрос на доставку товаров, медикаментов, врачей, продуктов и так далее. А логистических компаний, которые могли бы его удовлетворить, просто не было. Параллельно без работы осталась огромная часть водителей такси. И буквально за считанные недели наш сервис из компании, которая искала такси, стал сервисом по доставке всего что угодно».

Вызванный пандемией кризис затронул и онлайн-рекламу, которая по-прежнему остается ключевой статьей доходов Яндекса. Многие бизнесы приостановили свою деятельность и временно сжались. И это все, конечно, влияет на рекламную выручку компании.

«Все прошлые кризисы обладали одним важным свойством: интернет тогда рос настолько быстро, что в некотором смысле интернет-индустрия плохо эти самые кризисы замечала. Тогда, вместо роста в два раза в год, интернет рос всего лишь на 50%, условно. Сейчас ситуация беспрецедентная: впервые интернет оказался на такой стадии развития, когда кризис может ударить, и интернет уйдет ниже ватерлинии».

В Яндексе не берутся даже прогнозировать, что будет с выручкой в этом году. Худавердян лишь отмечает, что падение значительно больше, чем результат, которого компания смогла достичь в моменте:

«Долгосрочно все это несет новые возможности: у людей меняются привычки, они начинают больше заказывать еду и товары на дом, логистика, доставка, курьерский бизнес станут более важными или даже стратегическими для страны. Но сказать, что мы за день нашли решение, как восполнить потери, — такого пока, конечно, нет».

Вместе с этим за последний месяц Яндекс запустил несколько антикризисных проектов, в их числе программа поддержки малого и среднего бизнеса и социальный проект «Помощь рядом», в рамках которого компания организует поездки врачей и волонтеров, доставляет продуктовые наборы, лекарства и тесты на коронавирус.

Примечательно, что запущенный Яндексом в конце марта индекс самоизоляции, стал одним из самых цитируемых показателей, который сегодня используют простые пользователи, СМИ, власти и губернаторы.

Напомним, Тигран Худавердян пришел в Яндекс в апреле 2006 года. За время работы в компании он успешно руководил несколькими сервисами, включая Яндекс.Браузер и Яндекс.Навигатор. В 2015 году он перешел в Яндекс.Такси на должность генерального директора, и в 2018 году, когда Яндекс и Uber объединили свои бизнесы онлайн-заказа такси в России и соседних странах, он возглавил новую объединенную компанию.

