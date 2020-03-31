7 апреля Яндекс подробно расскажет о создании Турбо-сайтов в Директе

Оксана Мамчуева -
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7 апреля в 12:00 по московскому времени Яндекс проведет вебинар  «Турбо-сайты в Директе: с чего начать». На вебинаре специалисты Яндекса поделятся рекомендациями по созданию Турбо-сайтов и расскажут:

  • как перенести Турбо-страницы в Турбо-сайты,
  • какие поля обязательны при создании Турбо-сайта,
  • что такое сквозные секции и библиотека секций,
  • как использовать сквозную корзину,
  • как опубликовать или снять Турбо-сайт с публикации,
  • как интегрировать Турбо-сайт в Справочник и Чаты.

Мероприятие будет полезно владельцам малого и среднего бизнеса, и всем, кому интересно создание и продвижение сайтов.

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Напомним, с 16 марта все рекламодатели Директа могут бесплатно создавать Турбо-сайты с помощью конструктора и использовать их в своих рекламных кампаниях. 

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