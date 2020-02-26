Яндекс выпустит конвертируемые облигации на $1,25 млрд

Яндекс объявил о выпуске конвертируемых облигаций на сумму около $1,25 млрд (₽81,8 млрд) с погашением 3 марта 2025 года. Размещение долговых бумаг на бирже уже началось.

Организаторами размещения являются банки Goldman Sachs, J.P.Morgan, Morgan Stanley, UBS и ВТБ Капитал.

Ставка купона составит от 0,5% до 1% годовых. Проценты по облигациям будут выплачиваться каждые полгода — в марте и сентябре. Погашаться бонды будут либо денежными средствами, либо акциями Яндекса, либо их сочетанием — по усмотрению компании. Первая выплата купона состоится 3 сентября 2020. Обращение облигаций начнется не позднее 3 марта 2020 года.

Привлеченные средства компания в перспективе может использовать на общекорпоративные цели, капитальные затраты, сделки или buyback. Пока у Яндекса нет никаких соглашений о крупных покупках, существенных инвестициях или «стратегических сделках».

Отметим, что Яндекс, исторически обладающий большим объемом свободных денежных средств, не впервые использует подобный инструмент. В декабре 2014 — январе 2015 года компания разместила пятилетние конвертируемые облигации на $660 млн со сроком погашения в декабре 2018 года под 1,125% годовых.

Тогда одновременно с размещением Яндекс объявил о расширении программы buyback (сейчас это заявлено лишь как одна из потенциальных целей привлечения средств), но аналитики предполагали, что компания аккумулирует средства для крупной сделки M&A.

