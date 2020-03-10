Яндекс обновил правила корпоративной этики

Оксана Мамчуева -
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Яндекс обновил Правила корпоративной этики — один из старейших и самых важных внутренних документов компании. Его действие распространяется не только на сотрудников Яндекса, но и на партнеров, оказывающих услуги для группы компаний Яндекса.

Елена Бунина, генеральный директор Яндекса в России:

«Мы ожидаем, что наши контрагенты, консультанты и другие люди и компании, которые работают с нами или действуют от нашего имени, будут следовать принятым в Яндексе правилам корпоративной этики. Несоблюдение партнерами этих правил сделает невозможным продолжение деловых отношений с Яндексом».

Поводом для обновления Правил корпоративной этики послужил ряд обращений, поступивших в Комитет по этике. Яндекс исповедует принцип нулевой терпимости к любым нарушениям правил корпоративной этики. По данным обращениям проводятся внутренние расследования, результаты которых будут представлены Комитету по этике. Если сотрудники или партнеры нарушают Правила этики, Яндекс может принять соответствующие меры вплоть до прекращения сотрудничества с ними.

Ранее сегодня стало известно, что Яндекс заключил соглашение с сервисом Viber о встраивании своей рекомендательной ленты Яндекс.Дзен в мессенджер.

ИСТОЧНИКЯндекс
Оксана Мамчуева
Оксана Мамчуева
Журналист, новостной редактор, работает на сайте с 2009 года. Специализация: интернет-маркетинг, SEO, поисковые системы, обзоры профильных мероприятий, отраслевые новости рунета.

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А в чём именно заключаются обновления?

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