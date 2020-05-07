В Яндекс.Школе появился навигатор онлайн-кружков

Компания Яндекс создала навигатор по онлайн-кружкам для школьников. Теперь в Яндекс.Школе можно найти информацию о дополнительных дистанционных занятиях, которые помогут детям проводить время с пользой в условиях самоизоляции. Проект реализован совместно с Кружковым движением Национальной технологической инициативы (НТИ), «Платформой НТИ» и Агентством стратегических инициатив.

Сейчас в каталоге Яндекс.Школы — платформы для полноценной дистанционной учебы — собрана информация преимущественно о технологических кружках: от занятий по инженерии и конструированию до курсов по нейротехнологиям.

Пользователи смогут выбрать платные и бесплатные кружки, подобрать подходящие форматы обучения и, конечно, тематику занятий. Онлайн-курсы, лекции и вебинары, отобраны и рекомендованы Кружковым движением НТИ.

Илья Залесский, руководитель образовательных сервисов Яндекса:

«Нередко именно благодаря кружкам и дополнительным занятиям у ребенка появляется интересное хобби, которое позже перерастает в увлечение всей жизни, а зачастую и в профессию. В новой цифровой реальности выбор кружков не ограничен расстоянием от дома или транспортной доступностью. В Яндекс.Школе будут представлены сотни кружков. Доступ к интересному досугу особенно важен сейчас, когда учебный год близится к завершению. Дети могут выбрать то, что им по душе, вместо того, чтобы просто сидеть дома».

Навигатор работает на базе Яндекс.Школы — платформы для удаленной учебы, которую Яндекс запустил 31 марта 2020 года. Детям Школа предлагает видеоуроки по разным предметам и курсы для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ.