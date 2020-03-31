Яндекс запустил Школу в онлайне

Яндекс.Школа работает с 9 до 14 часов, как обычная школа, и предлагает видеоуроки по более чем 15 предметам школьной программы

Яндекс совместно с Центром педагогического мастерства запустил бесплатную онлайн-школу, которая работает в режиме полного учебного дня. В Яндекс.Школе дети разных возрастов могут получать образование, не выходя из дома. Все, что требуется для учебы, — компьютер или смартфон с доступом в интернет.

Яндекс.Школа проводит видеоуроки по более чем 15 предметам школьной программы, а также дополнительные занятия для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ. Учителя и школы могут использовать этот контент в своих учебных программах. Также Школа предлагает педагогам платформу для онлайн-трансляций уроков и задания для младших классов с возможностью автоматической проверки.

Видеоуроки для учеников 5–11 классов начинаются в девять утра и заканчиваются между 12 и 14 часами. В день у детей по 4–6 уроков, между уроками — перемены. Такой график позволяет школьникам и их родителям сохранить привычный режим в новых условиях. Расписание уроков на неделю заранее публикуется на сайте.

Всего в Яндекс.Школе преподают более ста учителей — это авторы учебников и методических пособий, эксперты ЕГЭ, организаторы престижных предметных олимпиад. Запись и монтаж видеоуроков идут круглосуточно. Педагоги уже отсняли материал на ближайшие две недели — это в общей сложности 250 уроков. Ежедневно снимается в среднем 45 уроков, монтаж идёт круглосуточно.

Елена Бунина, генеральный директор Яндекса в России:

«Что бы ни происходило в мире, у детей должна быть возможность получать знания: если не за школьной партой, то дома. Такую возможность обеспечивает Яндекс.Школа. Запустить проект в рекордно сжатые сроки нам удалось благодаря сотрудничеству с Центром педагогического мастерства. Яндекс предоставил для Школы свои образовательные сервисы и инфраструктуру, а наши партнёры из ЦПМ обеспечили первоклассный контент. Мы не исключаем, что Школа будет востребована и после окончания карантина».

Также Яндекс.Школа проводит научно-популярные лекции, интенсивы по геометрии и занятия по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ — их показывают в Яндекс.Эфире и на сервисе Яндекс.Репетитор. С помощью Репетитора выпускники также могут потренироваться в решении экзаменационных задач.

Разработка платформы для дистанционного обучения — часть Образовательной инициативы Яндекса. Компания создает и внедряет образовательные программы на протяжении 13 лет. Сейчас у Яндекса более 30 образовательных проектов и сервисов для людей разных возрастов, от первоклассников до выпускников вузов, от начинающих специалистов до профессионалов, решивших сменить сферу деятельности. С 2020 по 2022 год Яндекс намерен вложить в образовательные проекты более пяти миллиардов рублей.

