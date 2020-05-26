В Яндекс.Почте появится платный тариф без рекламы

Оксана Мамчуева -
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Яндекс с апреля 2020 года начал тестировать в своем почтовом сервисе тариф «Почта Про» без рекламы. Доступ к продвинутой версии стоит 83 руб. в месяц и, кроме отключения рекламы внутри почты, предполагает приоритетную поддержку. 

Продвинутая версия Яндекс.Почты пока доступна лишь части пользователей, когда она станет доступна всем, в Яндексе не уточняют. 

Отметим, что до сих пор Яндекс.Почта была полностью бесплатной с возможностью отключить рекламу в настройках на месяц. Внутри Яндекс.Почты обычно показывается три рекламных баннера. Google вообще не показывает рекламу российским пользователям внутри своей почты, а Mail.ru  показывает четыре рекламных объявления.

Напомним также, в середине мая появилась Яндекс.Почта для бизнеса, с помощью которой можно создавать неограниченное количество почтовых ящиков на домене компании. Базовая версия сервиса — бесплатная, а компании с платным тарифом получают почтовые ящики без рекламы и приоритетную поддержку.

ИСТОЧНИКВедомости
Оксана Мамчуева
Оксана Мамчуева
Журналист, новостной редактор, работает на сайте с 2009 года. Специализация: интернет-маркетинг, SEO, поисковые системы, обзоры профильных мероприятий, отраслевые новости рунета.

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