В Яндекс.Почте появится платный тариф без рекламы

Яндекс с апреля 2020 года начал тестировать в своем почтовом сервисе тариф «Почта Про» без рекламы. Доступ к продвинутой версии стоит 83 руб. в месяц и, кроме отключения рекламы внутри почты, предполагает приоритетную поддержку.

Продвинутая версия Яндекс.Почты пока доступна лишь части пользователей, когда она станет доступна всем, в Яндексе не уточняют.

Отметим, что до сих пор Яндекс.Почта была полностью бесплатной с возможностью отключить рекламу в настройках на месяц. Внутри Яндекс.Почты обычно показывается три рекламных баннера. Google вообще не показывает рекламу российским пользователям внутри своей почты, а Mail.ru показывает четыре рекламных объявления.

Напомним также, в середине мая появилась Яндекс.Почта для бизнеса, с помощью которой можно создавать неограниченное количество почтовых ящиков на домене компании. Базовая версия сервиса — бесплатная, а компании с платным тарифом получают почтовые ящики без рекламы и приоритетную поддержку.

