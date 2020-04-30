Яндекс поддержит партнеров РСЯ дополнительными выплатами

В рамках поддержки малого и среднего бизнеса, Яндекс запускает программу поддержки паблишеров. Новая программа поможет им поддержать уровень доходов от рекламы в условиях нестабильности на рынке. Участвующие в программе партнеры РСЯ смогут получить дополнительное вознаграждение — до трех рублей за каждую тысячу видимых показов пользователям из России.

В программе поддержки могут участвовать владельцы небольших и средних площадок РСЯ, которые не являются селлерскими агентствами, и у которых вознаграждение по итогам мая не превысит 7 млн рублей.

Участникам акции Яндекс добавит 1 рубль за каждую тысячу видимых показов рекламы российским пользователям, и еще по 2 рубля, если показы рекламы РСЯ шли через ADFOX или Мобильную медиацию. То есть если реклама показывалась в Рекламной сети и через ADFOX, владелец площадки, соответствующий условиям акции, может получить дополнительные 3 рубля за тысячу показов. Также партнеры РСЯ смогут получить 3000 рублей бонусами на запуск рекламы в Яндекс.Директе.

Действие программы начинается с 1 мая, регистрация заявок уже открыта. Учет вознаграждения начинается сразу после вступления в программу.

Узнать подробности и зарегистрироваться в программе можно здесь.

Напомним, Яндекс запустил программу поддержки малого и среднего бизнеса 26 марта. Компания выделила на это порядка 500 млн рублей.