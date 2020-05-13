Яндекс направил 280 миллионов рублей на поддержку малого и среднего бизнеса в апреле

И увеличил бюджет программы еще на 300 миллионов рублей

Яндекс поддержал более 40 тысяч компаний малого и среднего бизнеса. По итогам апреля предприниматели получили 280 миллионов рублей бонусами на запуск рекламы в Яндекс.Директе. Специалисты Яндекса бесплатно помогали настроить рекламу как уже зарегистрированным, так и новым рекламодателям.

Для помощи предпринимателям, перешедшим на удаленную работу, Яндекс расширил период бесплатного использования сервисов для бизнеса — Телефонии, Маршрутизации, Диска и других. За первый месяц доступ к сервисам получили около 15 тысяч компаний.

Почти 500 организаций воспользовались предложением сервиса по поиску персонала Яндекс.Таланты. Каждая из них получила до 300 бесплатных откликов от кандидатов.

Яндекс запустил программу поддержки малого и среднего бизнеса в конце марта. По итогам первого месяца компания приняла решение продлить сроки подачи заявок и увеличить бюджет программы.

Дмитрий Качмар, коммерческий директор Яндекса:

«Мы получили большое количество обращений на поддержку от предпринимателей. В связи с этим приняли решение продлить сроки подачи заявок на участие в программе поддержки до конца мая и увеличить бюджет еще на 300 миллионов рублей».

В общей сложности на помощь российским предпринимателям в привлечении клиентов и сохранении рабочих процессов планируется направить около 800 миллионов рублей. Чтобы подать заявку на участие в программе, необходимо заполнить форму на сайте.

Напомним, с 1 мая владельцы небольших площадок Рекламной сети Яндекса могут также получить дополнительные выплаты в рамках запущенной ранее программы поддержки паблишеров.