Яндекс запускает программу поддержки малого и среднего бизнеса

Яндекс выделяет до 500 млн рублей на поддержку малого и среднего бизнеса — участники программы могут получить до 15 тысяч рублей в виде бонусов на размещение рекламы. До 30 апреля представители малого и среднего бизнеса могут подать заявку на получение до 15 тысяч рублей в виде бонуса, который можно использовать для размещения рекламы в Директе.

Кроме того, уже зарегистрированные и новые рекламодатели могут получить бесплатную настройку рекламной кампании от специалистов Яндекса.

Чтобы рабочие процессы не нарушались в период удаленной работы, Яндекс расширит период бесплатного использования сервисов для бизнеса. До 30 сентября для предпринимателей будут увеличены лимиты бесплатного использования Телефонии и Диска.

Также малый бизнес сможет бесплатно пользоваться Трекером — инструментом для управления проектами. Специальные предложения есть у Талантов, Маршрутизации, Диска, Почты и Чатов для бизнеса. По-прежнему бесплатно для всех работает инструмент Вики. Все предложения собраны на специальном сайте.

Чтобы претендовать на участие в программе поддержки, нужно заполнить короткую форму. Если заявка соответствует условиям программы, Яндекс пришлет адресное предложение.

Яндекс считает важным поддержать российских предпринимателей в то время, когда они особенно нуждаются в привлечении клиентов и инструментах для сохранения рабочих процессов. В компании надеются, что эти меры помогут смягчить негативный эффект нынешней ситуации для малого бизнеса.

Отметим, что компания Mail.ru Group также создала оперативный штаб помощи малому и среднему бизнесу, выделив для этого различные ресурсы на сумму 1 млрд рублей.