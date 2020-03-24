Яндекс открыл программу подготовки учителей к переходу на «дистанционку»

В связи с переходом российских школ на дистанционный формат обучения Яндекс запустил для учителей программу подготовки. Компания составила для педагогов методические рекомендации и до конца месяца выпустит онлайн-курс, рассказывающий про особенности «дистанционки». Также Яндекс организует серию учительских вебинаров — на них можно будет получить ответы на самые популярные вопросы про дистанционное обучение. Все материалы бесплатно доступны на отдельной странице на сайте Яндекс.Учебника, с ними можно ознакомиться из любой точки мира.

Онлайн-курс разрабатывают эксперты Яндекс.Учебника. Он поможет составить комплексное представление о том, как организовать учебный процесс в новых условиях. Курс предусматривает пять модулей; каждый посвящен тому или иному аспекту дистанционного обучения. Так, на одном из занятий педагогов научат работать с инструментами для удаленного проведения уроков в Яндекс.Учебнике. На другом — расскажут, как взаимодействовать с родителями в период карантина. Вся информация в онлайн-курсе представлена в наглядной форме: он будет содержать видеоролики, памятки, а также подборки с ответами экспертов на часто задаваемые вопросы учителей.

На этой же странице, посвященной дистанционному обучению, учителя найдут методические рекомендации, освещающите те же темы, что и онлайн-курс, но в сжатом виде. Это набор пошаговых инструкций, в которых содержится самая важная информация о дистанционном обучении. Методичку удобно иметь под рукой, чтобы сверяться с ней при необходимости. Учитель может распечатать ее и хранить на рабочем столе или, например, держать открытой во вкладке браузера.

Кроме того, Яндекс организует серию вебинаров — их проведут эксперты Яндекс.Учебника. На вебинарах учителей, во-первых, познакомят с образовательными сервисами Яндекса для дистанционных занятий, а во-вторых, расскажут про сам процесс дистанционного обучения: как построить его максимально комфортно для всех участников. Во время вебинара можно будет задать экспертам вопросы — они ответят на них в прямом эфире.

Расписание вебинаров опубликовано на сайте Яндекс.Учебника. Первый вебинар состоится 26 марта.

Яндекс также открыл бесплатную горячую линию для учителей. По телефону 8-800-234-79-67 педагоги смогут задать экспертам из Яндекса любые вопросы, связанные с дистанционным обучением. Операторы горячей линии расскажут, как работать с Яндекс.Учебником, помогут настроить веб-камеру и окажут помощь в других ситуациях. Линия будет работать ежедневно с трех часов ночи до девяти часов вечера по московскому времени.

Напомним, компания Яндекс занимается разработкой масштабной платформы для полноценного дистанционного обучения, запуск которой запланирован на конец марта. На первом этапе в разработку системы будет инвестировано более 200 миллионов рублей.

