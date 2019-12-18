Аналитики Яндекса составили списки тем, которые были в центре внимания россиян в 2019 году.
События
Судя по всплескам числа запросов, главными событиями года стали выборы в Украине, пожар в соборе Парижской Богоматери и протесты в Москве, связанные с выборами в Мосгордуму.
Топ-10:
- Выборы в Украине
- Пожар в соборе Парижской Богоматери
- Митинги и протестное голосование в Москве
- Катастрофа Superjet 100 в Шереметьево
- Ажиотаж вокруг «Зоны 51»
- Переход на цифровое телевидение
- Концерты Билли Айлиш в России
- Отставка Нурсултана Назарбаева и переименование Астаны
- Запуск Московских центральных диаметров
- Дело Ивана Голунова
Люди
Владимир Зеленский возглавил список людей, про которых в 2019 году начали задавать намного больше запросов как про личностей — с биографией, убеждениями, достижениями, профилями в соцсетях, фотографиями. Запросы про события, привлекшие внимание к этим людям, например про дебаты Зеленского с Порошенко или российские концерты Билли Айлиш, при составлении топа не учитывались.
Топ-10:
- Владимир Зеленский
- Хидео Кодзима
- Грета Тунберг
- Хоакин Феникс
- Билли Айлиш
- Али Эрсан Дуру
- Любовь Соболь
- Антон Батырев
- Александра Никифорова
- Михаил Кокляев
Спорт
Все три главных спортивных события года — бои. В десятку также вошли футбольные матчи и один хоккейный. Никакие другие виды спорта не вызвали такого интереса у россиян.
Топ-10:
- Бой Нурмагомедов — Порье
- Бой А. Емельяненко — Кокляев
- Бой Ф. Емельяненко — Бейдер
- «Спартак» — ЦСКА, РПЛ, 19 августа
- Матчи «Аякс» — «Ювентус», Лига чемпионов
- Матчи «Краснодар» — «Порту», Лига чемпионов
- Россия — Финляндия, ЧМ по хоккею, 25 мая
- «Спартак» — ЦСКА, РПЛ, 6 апреля
- Россия — Бельгия, отбор на Евро-2020, 16 ноября
- Россия — Шотландия, отбор на Евро-2020, 10 октября
Кино
На первом месте в топе кино — российская картина «Т-34». Остальные фильмы в десятке зарубежные. Шесть из них так или иначе связаны с комиксами.
Топ-10:
- Т-34
- Джокер
- Мстители: Финал
- Оно 2
- Человек-паук: Вдали от дома
- Форсаж: Хоббс и Шоу
- Алита: Боевой ангел
- Джон Уик 3
- Капитан Марвел
- Стекло
Сериалы
Из сериалов наибольший интерес вызвали «Игра престолов» и «Чернобыль» телекомпании HBO. Почти все остальные строчки в топе занимают сериалы российских компаний, самый популярный из них — «Жуки».
Топ — 10:
- Игра престолов
- Чернобыль
- Жуки
- Султан моего сердца
- Ветреный
- Молодежка
- Дылды
- ИП Пирогова
- Другие
- Полярный
Игры
На первом месте в списке игр — Metro Exodus, разработка украинской студии 4A Games. Игра продолжает популярную серию, основанную на книгах Дмитрия Глуховского. На второй строчке — несмотря на неожиданный, никак не анонсированный выход — оказалась игра в жанре «королевская битва» Apex Legends.
Топ-10:
- Metro Exodus
- Apex Legends
- PUBG Lite
- Resident Evil 2
- Lost Ark
- Call of Duty: Modern Warfare
- Borderlands 3
- Death Stranding
- Star Wars Jedi: Fallen Order
- Sekiro: Shadows Die Twice
Песни
Список музыкальных хитов 2019 года полностью состоит из русскоязычных танцевальных композиций.
Топ-10:
- RASA — Пчеловод
- Артур Пирожков — Зацепила
- Артур Пирожков — #Алкоголичка
- Егор Крид — Сердцеедка
- Artik & Asti, Артем Качер — Грустный дэнс
- Тима Белорусских — Витаминка
- Джаро & Ханза — Королева танцпола
- NILETTO — Любимка
- Бабек Мамедрзаев — Принцесса
- VERBEE — Зацепила
Ознакомиться с другими темами, которые, судя по поисковым запросам, были в центре внимания россиян в 2019 году, а также составить свою собственную карточку интересов можно на странице исследования.
С наступающим!
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