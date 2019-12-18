Аналитики Яндекса составили списки тем, которые были в центре внимания россиян в 2019 году.

События

Судя по всплескам числа запросов, главными событиями года стали выборы в Украине, пожар в соборе Парижской Богоматери и протесты в Москве, связанные с выборами в Мосгордуму.

Топ-10:

  1. Выборы в Украине
  2. Пожар в соборе Парижской Богоматери
  3. Митинги и протестное голосование в Москве
  4. Катастрофа Superjet 100 в Шереметьево
  5. Ажиотаж вокруг «Зоны 51»
  6. Переход на цифровое телевидение
  7. Концерты Билли Айлиш в России
  8. Отставка Нурсултана Назарбаева и переименование Астаны
  9. Запуск Московских центральных диаметров
  10. Дело Ивана Голунова

Люди

Владимир Зеленский возглавил список людей, про которых в 2019 году начали задавать намного больше запросов как про личностей — с биографией, убеждениями, достижениями, профилями в соцсетях, фотографиями. Запросы про события, привлекшие внимание к этим людям, например про дебаты Зеленского с Порошенко или российские концерты Билли Айлиш, при составлении топа не учитывались.

Топ-10:

  1. Владимир Зеленский
  2. Хидео Кодзима
  3. Грета Тунберг
  4. Хоакин Феникс
  5. Билли Айлиш
  6. Али Эрсан Дуру
  7. Любовь Соболь
  8. Антон Батырев
  9. Александра Никифорова
  10. Михаил Кокляев

Спорт

Все три главных спортивных события года — бои. В десятку также вошли футбольные матчи и один хоккейный. Никакие другие виды спорта не вызвали такого интереса у россиян.

Топ-10:

  1. Бой Нурмагомедов — Порье
  2. Бой А. Емельяненко — Кокляев
  3. Бой Ф. Емельяненко — Бейдер
  4. «Спартак» — ЦСКА, РПЛ, 19 августа
  5. Матчи «Аякс» — «Ювентус», Лига чемпионов
  6. Матчи «Краснодар» — «Порту», Лига чемпионов
  7. Россия — Финляндия, ЧМ по хоккею, 25 мая
  8. «Спартак» — ЦСКА, РПЛ, 6 апреля
  9. Россия — Бельгия, отбор на Евро-2020, 16 ноября
  10. Россия — Шотландия, отбор на Евро-2020, 10 октября

Кино

На первом месте в топе кино — российская картина «Т-34». Остальные фильмы в десятке зарубежные. Шесть из них так или иначе связаны с комиксами.

Топ-10:

  1. Т-34
  2. Джокер
  3. Мстители: Финал
  4. Оно 2
  5. Человек-паук: Вдали от дома
  6. Форсаж: Хоббс и Шоу
  7. Алита: Боевой ангел
  8. Джон Уик 3
  9. Капитан Марвел
  10. Стекло

Сериалы

Из сериалов наибольший интерес вызвали «Игра престолов» и «Чернобыль» телекомпании HBO. Почти все остальные строчки в топе занимают сериалы российских компаний, самый популярный из них — «Жуки».

Топ — 10:

  1. Игра престолов
  2. Чернобыль
  3. Жуки
  4. Султан моего сердца
  5. Ветреный
  6. Молодежка
  7. Дылды
  8. ИП Пирогова
  9. Другие
  10. Полярный

Игры

На первом месте в списке игр — Metro Exodus, разработка украинской студии 4A Games. Игра продолжает популярную серию, основанную на книгах Дмитрия Глуховского. На второй строчке — несмотря на неожиданный, никак не анонсированный выход — оказалась игра в жанре «королевская битва» Apex Legends.

Топ-10:

  1. Metro Exodus
  2. Apex Legends
  3. PUBG Lite
  4. Resident Evil 2
  5. Lost Ark
  6. Call of Duty: Modern Warfare
  7. Borderlands 3
  8. Death Stranding
  9. Star Wars Jedi: Fallen Order
  10. Sekiro: Shadows Die Twice

Песни

Список музыкальных хитов 2019 года полностью состоит из русскоязычных танцевальных композиций.

Топ-10:

  1. RASA — Пчеловод
  2. Артур Пирожков — Зацепила
  3. Артур Пирожков — #Алкоголичка
  4. Егор Крид — Сердцеедка
  5. Artik & Asti, Артем Качер — Грустный дэнс
  6. Тима Белорусских — Витаминка
  7. Джаро & Ханза — Королева танцпола
  8. NILETTO — Любимка
  9. Бабек Мамедрзаев — Принцесса
  10. VERBEE — Зацепила

Ознакомиться с другими темами, которые, судя по поисковым запросам, были в центре внимания россиян в 2019 году, а также составить свою собственную карточку интересов можно на странице исследования.

С наступающим!

Оксана Мамчуева
Оксана Мамчуева
Журналист, новостной редактор, работает на сайте с 2009 года. Специализация: интернет-маркетинг, SEO, поисковые системы, обзоры профильных мероприятий, отраслевые новости рунета.

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