Аналитики Яндекса составили списки тем, которые были в центре внимания россиян в 2019 году.

События

Судя по всплескам числа запросов, главными событиями года стали выборы в Украине, пожар в соборе Парижской Богоматери и протесты в Москве, связанные с выборами в Мосгордуму.

Топ-10:

Выборы в Украине Пожар в соборе Парижской Богоматери Митинги и протестное голосование в Москве Катастрофа Superjet 100 в Шереметьево Ажиотаж вокруг «Зоны 51» Переход на цифровое телевидение Концерты Билли Айлиш в России Отставка Нурсултана Назарбаева и переименование Астаны Запуск Московских центральных диаметров Дело Ивана Голунова

Люди

Владимир Зеленский возглавил список людей, про которых в 2019 году начали задавать намного больше запросов как про личностей — с биографией, убеждениями, достижениями, профилями в соцсетях, фотографиями. Запросы про события, привлекшие внимание к этим людям, например про дебаты Зеленского с Порошенко или российские концерты Билли Айлиш, при составлении топа не учитывались.

Топ-10:

Владимир Зеленский Хидео Кодзима Грета Тунберг Хоакин Феникс Билли Айлиш Али Эрсан Дуру Любовь Соболь Антон Батырев Александра Никифорова Михаил Кокляев

Спорт

Все три главных спортивных события года — бои. В десятку также вошли футбольные матчи и один хоккейный. Никакие другие виды спорта не вызвали такого интереса у россиян.



Топ-10:

Бой Нурмагомедов — Порье Бой А. Емельяненко — Кокляев Бой Ф. Емельяненко — Бейдер «Спартак» — ЦСКА, РПЛ, 19 августа Матчи «Аякс» — «Ювентус», Лига чемпионов Матчи «Краснодар» — «Порту», Лига чемпионов Россия — Финляндия, ЧМ по хоккею, 25 мая «Спартак» — ЦСКА, РПЛ, 6 апреля Россия — Бельгия, отбор на Евро-2020, 16 ноября Россия — Шотландия, отбор на Евро-2020, 10 октября

Кино

На первом месте в топе кино — российская картина «Т-34». Остальные фильмы в десятке зарубежные. Шесть из них так или иначе связаны с комиксами.

Топ-10:

Т-34 Джокер Мстители: Финал Оно 2 Человек-паук: Вдали от дома Форсаж: Хоббс и Шоу Алита: Боевой ангел Джон Уик 3 Капитан Марвел Стекло

Сериалы

Из сериалов наибольший интерес вызвали «Игра престолов» и «Чернобыль» телекомпании HBO. Почти все остальные строчки в топе занимают сериалы российских компаний, самый популярный из них — «Жуки».



Топ — 10:

Игра престолов Чернобыль Жуки Султан моего сердца Ветреный Молодежка Дылды ИП Пирогова Другие Полярный

Игры

На первом месте в списке игр — Metro Exodus, разработка украинской студии 4A Games. Игра продолжает популярную серию, основанную на книгах Дмитрия Глуховского. На второй строчке — несмотря на неожиданный, никак не анонсированный выход — оказалась игра в жанре «королевская битва» Apex Legends.

Топ-10:

Metro Exodus Apex Legends PUBG Lite Resident Evil 2 Lost Ark Call of Duty: Modern Warfare Borderlands 3 Death Stranding Star Wars Jedi: Fallen Order Sekiro: Shadows Die Twice

Песни

Список музыкальных хитов 2019 года полностью состоит из русскоязычных танцевальных композиций.



Топ-10:

RASA — Пчеловод Артур Пирожков — Зацепила Артур Пирожков — #Алкоголичка Егор Крид — Сердцеедка Artik & Asti, Артем Качер — Грустный дэнс Тима Белорусских — Витаминка Джаро & Ханза — Королева танцпола NILETTO — Любимка Бабек Мамедрзаев — Принцесса VERBEE — Зацепила

Ознакомиться с другими темами, которые, судя по поисковым запросам, были в центре внимания россиян в 2019 году, а также составить свою собственную карточку интересов можно на странице исследования.

С наступающим!