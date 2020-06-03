На Яндексе появился поиск и бронирование лекарств в аптеках

Яндекс поможет найти и зарезервировать лекарства в ближайших аптеках, а также выбрать лучшую цену прямо на карте. Чтобы посмотреть, где есть нужный препарат, можно просто поискать его на Яндексе, в Здоровье или Картах. Таким образом новый поиск объединил сервисы Яндекса, в которых люди привыкли узнавать информацию о лекарствах и аптеках.

Информация о наличии и ценах обновляется в реальном времени — пользователи могут быть уверены, что лекарство точно окажется в аптеке и будет стоить столько же, сколько при бронировании. Данные о том, какие лекарства есть в наличии, Яндекс получает напрямую от аптек. На старте к сервису подключены 2300 аптек объединения АСНА. Скоро присоединятся и другие крупные сети и дистрибьюторы, например «Эркафарм» и «Здравсити», а количество подключенных аптек увеличится до 17 000 по всей стране.

Вячеслав Горлицкий, руководитель проекта:

«Яндекс каждую неделю обрабатывает 25 миллионов запросов про лекарства. И сейчас мы объединили все сервисы со сценарием поиска лекарств. Благодаря этому нашим пользователям будет проще понять, где и по какой цене можно приобрести нужные препараты. Это удобно и для самих аптечных сетей — мы показываем их ассортимент многомиллионной аудитории сервисов Яндекса».

На Яндекс.Здоровье можно не только найти одно лекарство, но и сразу собрать корзину из нескольких препаратов — и сравнить, сколько она будет стоить в разных местах. Все аптеки, где лекарства есть в наличии, покажут Яндекс.Карты. Можно выбрать удобную — с подходящими ценами или ту, которая ближе всего к дому, и зарезервировать лекарства. Заказ соберут в аптеке в ближайшее время, когда он будет готов — придет смс. Забрать его нужно самостоятельно в течение трех дней.

Напомним, подобная возможность была реализована ранее в приложении Яндекс.Здоровье — в разделе «Лекарства» можно было найти подробные описания препаратов, узнать их стоимость и наличие и сразу же заказать в подходящую аптеку.

Отметим также, что в марте этого года был издан указ о возможности дистанционной продажи лекарственных препаратов.

