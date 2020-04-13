Яндекс запустил «Помощь рядом» в 21 городе России

Яндекс расширил проект «Помощь рядом» для помощи медицинским и социальным службам, которые сейчас мобилизуются в сложной ситуации из-за пандемии коронавируса. С сегодняшнего дня компания помогает в организации поездок медикам в Санкт-Петербурге, Нижнекамске и Ярославле, а также запускает проект помощи в организации поездок для доноров крови в 21 городе.

В рамках помощи медицинскому персоналу в каждом из 3 новых городов Яндекс договаривается о формировании отдельного парка автомобилей, водители которого совершают поездки только по вызовам медиков. Пациенты вызывают врачей на дом привычным для себя способом (звонком в больницу), а врачи и социальные работники заказывают автомобиль с водителем через специальный тариф «Медик» в приложении Яндекс.Такси. Водители подключаются к парку и выполняют социально важные заказы по собственному желанию — принимать другие заказы в это время они не могут. Все задействованные автомобили проходят регулярную дезинфекцию, а водители — медицинское обследование.

Проект по организации поездок для врачей ранее был уже запущен в Казани, Нижнем Новгороде и Махачкале. Благодаря этому медицинские работники в этих городах смогли посетить больше 10 тысяч пациентов на дому — теперь врачи успевают посетить в 2 раза больше пациентов в день.

Проект помощи донорам крови запускается в партнерстве с ассоциацией DonorSearch сразу в 21 городе России. Яндекс предоставит DonorSearch промокоды на поездки, которые ассоциация будет передавать донорам крови. Доноры смогут пользоваться ими для поездок в донорские центры и обратно.

Компания продолжает помогать медицинским и социальным службам, которые испытывают повышенную нагрузку в условиях распространения вируса. Нуждающиеся в помощи службы и некоммерческие организации могут отправить запрос на странице help.yandex.ru.

Напомним, социальный проект Яндекса «Помощь рядом» был запущен для помощи медицинским и социальным службам, нагрузка на которые многократно возросла в период пандемии коронавируса. В рамках проекта Яндекс организует поездки медицинских работников на вызовы на дому, доставляет продуктовые наборы, лекарства и тесты на коронавирус.

На старте проекта компания вложила в него 250 миллионов рублей, которые пошли на переоборудование машин выделенных парков, отладку логистики, регулярную дезинфекцию машин, оплату поездок водителей и другие расходы, требующиеся для обеспечения безопасности здоровья водителей, врачей и социальных работников.

