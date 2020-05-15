Яндекс рассказал о первых результатах проекта «Помощь рядом»

Яндекс подвел первые итоги работы социального проекта «Помощь рядом», запущенного в конце марта.

На старте проекта Яндекс вложил в него 250 миллионов рублей, которые пошли на переоборудование и регулярную дезинфекцию машин, отладку логистики, оплату поездок водителей на первом этапе работы в новых городах и оплату тестов на коронавирус. С 13 апреля, когда Яндекс объявил сбор пожертвований, люди и организации перечислили в фонд проекта еще около 30 миллионов рублей.

«За месяц 17 тысяч человек пожертвовали деньги на помощь тем, кто в ней нуждается. В такое сложное время ваша поддержка особенно важна. Спасибо вам!» — говорит Ольга Никитушкина, руководитель социального проекта Яндекса «Помощь рядом».



Со старта проекта Яндекс помог медицинским работникам посетить более 80 тысяч пациентов на дому, подключив больницы в 24 городах России. На очереди медицинские учреждения еще в 63 городах, которые также обратились за помощью. Уже сейчас только на оплату поездок врачей из фонда проекта ежедневно тратится до 2 миллионов рублей.



В 10 городах Яндекс помогает с доставкой продуктовых наборов малоимущим, пенсионерам, людям с инвалидностью, многодетным семьям и семьям с одним родителем. Более 20 тысяч семей уже получили продуктовые наборы в Ижевске, Воронеже, Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и других городах. В Санкт-Петербурге совместно с компанией «Лента» Яндекс также доставляет обеды врачам больниц, в которых лежат пациенты с коронавирусом. Ежедневно компании развозят более 400 обедов.



В рамках проекта Яндекс также организует перевозки сотрудников некоммерческих организаций, которые опекают пожилых, больных онкологическими и аутоиммунными заболеваниями, людей с ослабленным иммунитетом. К проекту уже подключилась 21 НКО, в том числе Фонд профилактики рака, фонд поддержки хосписов «Вера», проект DonorSearch. Яндекс уже помог организовать около 15 тысяч поездок, в том числе около 5 тысяч поездок в медицинских работников в хосписы, 5,5 тысячи поездок доноров в донорские центры и около 2 тысяч поездок врачей и больных онкологическими заболеваниями.



С 20 апреля Яндекс проводил бесплатное домашнее тестирование на коронавирус в Москве, выделив на первом этапе 10 тысяч бесплатных тестов. Водители отвозили медицинских работников лабораторных служб по адресам для сбора анализов на COVID-19 и обратно в лаборатории. Позже бесплатное тестирование запустилось также в Санкт-Петербурге и Иванове. На сегодняшний день Яндекс вместе с партнерами-лабораториями организовал уже более 20 тысяч бесплатных тестирований на дому.



Сейчас все больше лабораторий в России делают тесты на коронавирус, и сдать их проще, чем месяц назад. В Москве, где тесты были особенно востребованы, с 15 мая начинается массовое бесплатное тестирование на антитела к коронавирусу. Поэтому Яндекс заканчивает этап проекта по развозу тестов и направит все ресурсы на организацию поездок врачей и социальных работников, которые все еще работают в режиме повышенной нагрузки.

Напомним, в рамках проекта Яндекс открыл форму для пожертвований на сайте help.yandex.ru. С ее помощью любой человек или организация могут перечислить средства на оплату времени водителей, которые помогают людям в разных регионах страны.