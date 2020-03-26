Яндекс запускает проект «Помощь рядом» для медицинских и социальных служб

Яндекс объявил о запуске проекта «Помощь рядом». Это проект помощи медицинским и социальным службам, которые сейчас мобилизуются в сложной ситуации из-за пандемии коронавируса. Компания готова организовать перевозку врачей, доставку продуктов, лекарств и тестов на коронавирус. Для этого компания вместе с партнерами сформирует отдельный парк из тысяч машин, подключенных к сервису Яндекс.Такси.

Первые проекты по перевозке врачей и доставке социальных продуктовых наборов уже стартуют в Москве и Казани. Похожие предложения о сотрудничестве отправлены во все регионы России и на все рынки, где работают сервисы Яндекс.Такси, Еда и Лавка.

Для быстрого старта проекта Яндекс уже сейчас выделяет 250 млн рублей на оплату поездок водителей по таким заказам. Водители смогут подключиться к парку и выполнять социально важные заказы по собственному желанию — принимать другие заказы в это время они не смогут. Все задействованные автомобили будут проходить регулярную дезинфекцию, а водители — медицинское обследование.

Тигран Худавердян, управляющий директор группы компаний Яндекса:

«Этот проект потребовал две недели почти круглосуточной работы для перестройки всех наших логистических систем. Сотни сотрудников Яндекса сейчас работают и над другими проектами помощи людям во время эпидемии. Это, например, дистанционное образование для школьников, информирование населения, все виды сервисов доставки и многие другие задачи».

Медицинские и социальные службы, которые нуждаются в помощи, могут отправить запрос на странице help.yandex.ru. Компании, которые хотят помочь в борьбе с пандемией и профинансировать часть поездок врачей, могут написать по адресу covid@yandex-team.ru.

Отметим также, что Яндекс вместе с компанией Mail.ru Group входят в альянс по борьбе с коронавирусом, созданный правительством РФ. Задачей альянса является обеспечение условий для оперативного тестирования населения.

