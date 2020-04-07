Яндекс.Практикум запустил онлайн-курсы английского языка

Сервис онлайн-образования «Яндекс.Практикум» теперь помогает не только получить профессию, но и создать новые карьерные возможности за счет владения иностранными языками. В сервисе стали доступны онлайн-курсы английского языка — «Флоу». Ключевая особенность курсов — полноценный симулятор языковой среды, где студенты изучают английский через реальные жизненные и рабочие ситуации и могут начать разговорную практику уже через 15 минут после начала обучения.

Курсы подходят тем, кто хочет за полгода начать говорить на английском. Именно способность говорить и решать рабочие ситуации на английском языке становится все более востребованной на рынке труда. Это показало исследование 650 тыс. вакансий специалистов различного профиля: работодатели сферы IT, финансов, медиа и развлечений готовы платить на 19% больше за знание языка на разговорном уровне. Спрос на таких специалистов только в 2019 году вырос в 3 раза.

Илья Залесский, руководитель образовательных сервисов Яндекса:

«Сегодня многие люди в мире вынуждены находиться дома. Наш сервис поможет им с пользой провести это время и получить качественное образование, которое расширит их возможности. Разговорный английский, который дают курсы «Флоу», позволит даже в условиях самоизоляции создать задел и увеличить шансы при поиске работы или создать новые карьерные перспективы на текущем месте».

После регистрации на сервисе ученик проходит онлайн-тестирование, по результатам которого определяется уровень и необходимые материалы для обучения. В дальнейшем наставник может рекомендовать повышение уровня в зависимости от успехов ученика.

Обучение начинается в интерактивном тренажере, где воссоздаются жизненные и рабочие сценарии, например, поездка в такси или разговор с коллегой в офисе. В тренажере студенты самостоятельно изучают лексику, основы грамматики и произношение. Доступно более 10 тысяч упражнений, над которыми можно работать в любое удобное время.

Сразу после занятия в тренажере — разговорная практика на звонках с языковыми тренерами. Тренеры постоянно меняются, чтобы помочь студенту преодолеть страх говорения с разными людьми, и даже на начальном уровне 20% времени общения будет с носителями языка. Начать практику можно через 15 минут, забронировав звонок с тренером.

Студенты не остаются один на один с тренажером, когда они знакомятся с новым материалом: для любых вопросов доступна помощь в чате 24/7. Образовательная поддержка готова объяснить простым языком непонятные моменты из курса. Отвечают преподаватели, а время ответа — не более 20 минут.

Начать обучение на курсах Флоу от Яндекс.Практикума можно бесплатно — пройти 20–30 упражнений и провести занятие с языковым тренером. Это поможет понять, подходит ли формат занятий. Дальше обучение стоит 9 800 рублей в месяц и включает тренажер с 10 тысячами упражнений, 240 минут разговорной практики с тренерами, 120 минут общения с наставником и справочный чат 24/7 без ограничений.

Напомним, обучающая платформа Яндекс.Практикум, где любой желающий может с нуля освоить востребованную в ИТ-сфере профессию, была запущена в феврале 2019 года. Практикум готовит аналитиков данных, веб-разработчиков, фронтенд- и бэкенд-разработчиков и специалистов по data science.

В октябре прошлого года Практикум открыл курсы подготовки инженеров по функциональному тестированию.