Яндекс зарегистрировал Фонд общественных интересов в Калининграде

Компания Яндекс зарегистрировала Фонд общественных интересов в специальном административном районе (САР) на острове Октябрьский в Калининграде.

Об этом сообщил сегодня руководитель пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков:

«Сегодня в составе участников специального административного района на острове Октябрьский в Калининграде зарегистрирован международный фонд «Фонд общественных интересов», учрежденный публичной компанией с ограниченной ответственностью «Яндекс Н.В.» (Нидерланды)».

Напомним, в ноябре прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий зарегистрировать в Калининградской области некоммерческий Фонд общественных интересов, создание которого было предусмотрено планом изменений структуры управления компанией Яндекс.

Руководить фондом будет совет директоров из 11 членов, в том числе представители пяти ведущих российских университетов (ВШЭ, МФТИ, МГУ, СПбГУ, ИТМО). Фонду будет передана «золотая акция» компании, держателем которой до 23 декабря 2019 года являлся Сбербанк.

Это фонд будет выдвигать двух кандидатов в совет директоров компании, будет согласовывать сделки по консолидации более 10% голосующих или экономических акций в одних руках, а также получит право «вето» на решения компании по вопросам передачи персональных данных российских пользователей или значимой интеллектуальной собственности.

