Сервис Яндекс.Кью назвал вопросы, интересующие россиян

Сервис Яндекс.Кью назвал вопросы, которыми россияне задавались чаще всего. Аналитики сервиса изучили данные, полученные с момента слияния сервиса Яндекс.Знатоки и The Question в марте 2019 года. В общей сложности было задано более 274 тыс. вопросов, и пользователи просмотрели 1,27 млрд ответов.

Чаще всего пользователи спрашивали: «Что взять с собой в Турцию?» (18 млн просмотров). На втором месте: «Как поддерживают рентабельность дорогие магазины, если вечно никого нет?» (1,5 млн просмотров). На третьем: «В исламе запрещен алкоголь, евреи не едят свинину. А что запрещено есть или пить у христиан?» (1 млн просмотров).

Также в пятерку самых популярных попали вопросы о грехах в Содоме и Гоморре, причинах смены милиции на полицию.

Самым обсуждаемым в 2019 году стал вопрос о происхождении людей при условии, что у Адама и Евы было два сына. На втором месте — «Для чего была уничтожена история славянских народов? Какую литературу нужно прочесть, чтобы иметь о ней объективное представление?».

Напомним, сервис Яндекс.Кью был представлен Яндексом одновременно с запуском новой версии поискового алгоритма «Вега». Это сервис вопросов и ответов, где ученые, профессионалы и просто разбирающиеся люди отвечают на вопросы пользователей. Оценки асессоров-экспертов и объяснения от специалистов из Кью позволяют получить полный и понятный ответ даже на сложные запросы.

Отметим также, что сотрудничество Яндекса с TheQuestion началось весной 2016 года, когда поиск запустил экспериментальный сервис, с помощью которого пользователи могли получать ответы на неоднозначные вопросы.