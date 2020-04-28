Яндекс увеличил выручку на 26% в I квартале 2020 года

Консолидированная выручка компании Яндекс в первом квартале 2020 года выросла на 26% до 47 млрд рублей. Об этом сообщается в официальном финансовом отчете компании.

При этом чистая прибыль за указанный период составила 5,5 млрд рублей, увеличившись на 76% по сравнению с аналогичным показателем за первый квартал 2019 года. Рентабельность по чистой прибыли составила 11,7%.

Скорректированная чистая прибыль (adjusted net income) составила 5,1 млрд рублей и снизилась на 5% по сравнению с аналогичным показателем в прошлом году.

Скорректированный показатель EBITDA (adjusted EBITDA) вырос по сравнению с аналогичным показателем за первый квартал 2019 года на 13% — до 12,1 млрд рублей.

Грег Абовский, операционный и финансовый директор Яндекса:

«В первом квартале наша выручка выросла на 26% по сравнению с предыдущим годом, а за вычетом вознаграждения партнерам — на 30%. Второй квартал, очевидно, будет более сложным. Уже сейчас мы фокусируемся на наших расходах, пересматриваем темпы и приоритетные направления инвестиций, чтобы укрепить положение Яндекса в будущем. Устойчивое финансовое состояние компании поможет нам справиться с кратковременными трудностями, а также обеспечит возможности для инвестирования в стратегически важные проекты».

Выручка от продажи рекламы на сайтах Яндекса выросла на 16%. В структуре общей выручки Яндекса в первом квартале 2020 года она составила 52%. А вот выручка от продажи рекламы на сайтах РСЯ за этот период снизилась на 4%, составив 12% в структуре общей выручки компании.

В целом, выручка Яндекса от продажи интернет-рекламы увеличилась на 11% и составила 64% от общей выручки компании в первом квартале 2020 года.

Количество платных кликов (paid clicks) на сайтах Яндекса и на сайтах Рекламной сети Яндекса выросло в совокупности на 23% по сравнению с аналогичным показателем за первый квартал 2019 года.При этом средняя цена за клик (cost per click) снизилась на 9%.

Доля Яндекса на российском поисковом рынке (включая поиск на мобильных устройствах) в первом квартале 2020 года составила в среднем 58,1%. В первом квартале 2019 года она составляла 57,0%, а в четвертом квартале 2019 года — 57,5% (по данным аналитического сервиса Яндекс.Радар).

В России доля поисковых запросов к Яндексу на устройствах на базе Android составила в первом квартале 2020 года 55,5%, количество поисковых запросов (search queries) увеличилось по сравнению с аналогичным показателем за первый квартал 2019 года на 7%.

Отметим, что выручка компании Mail.ru Group в I квартале 2020 года выросла на 14%.