Яндекс рекомендовал сотрудникам временно перейти на работу из дома

Яндекс рекомендовал своим сотрудникам перейти на следующей неделе на удаленный режим работы. Об этом все сотрудники были уведомлены лично официальным письмом.
При этом, если сотруднику все-таки нужно оказаться в офисе, то компания советует воздержаться от использования общественного транспорта, как минимум в часы пик. А для того, чтобы было проще следовать этой рекомендации, с понедельника компания введет компенсацию поездок на такси и Яндекс.Драйве для поездок из дома в офис и из офиса домой.
«Режим удаленной работы вводится пока что на одну неделю, в конце недели сообщим, будет ли он продлен. Он касается всех офисов компании во всех городах и странах, за исключением тех офисов, где удаленная работа невозможна», — уточняют в компании.
17 марта Яндекс проведет учения, чтобы проработать один день в ситуации полного закрытия московских офисов. Это необходимо для того, чтобы протестировать, как будут работать сервисы видеосвязи и другие инструменты.
Отметим, что с начала 2020 года Twitter, Google, Facebook, Bing и другие компании уже попросили сотрудников работать из дома на фоне распространения коронавируса, а также отложили проведение всех крупных мероприятий. В их числе – F8 от Facebook и Cloud Next от Google.
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