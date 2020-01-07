Яндекс и Rambler Group поспорили из-за Афиши

Компания Яндекс подала в суд по интеллектуальным правам иск к ООО «Компания Афиша» (входит в Rambler Group). Иск был зарегистрирован 27 декабря, его суть и сумма требований неизвестны. Третьим лицом выступает Федеральная служба по интеллектуальной собственности, следует из картотеки арбитражных дел.

В Яндексе и Rambler отказались комментировать информацию об иске, однако известно, что в декабре «Компания Афиша» направила в Палату по патентным спорам претензию из-за использования товарного знака Яндекс.Афиша. В конце месяца палата отказала Rambler Group в удовлетворении претензий к Яндексу и товарный знак Яндекс.Афиша был оставлен в силе.

Напомним, ранее Rambler Group также подала иск о блокировке Twitch с рекордной суммой требований 180 млрд рублей, а также заявила о своих исключительных правах на программное обеспечение Nginx. Позже оба требования были отозваны компанией.