Яндекс расширил географию размещения DOOH более, чем в 3 раза

​Для размещения цифровой наружной рекламы в Директе теперь доступны еще 150 поверхностей оператора наружной рекламы Gallery в Екатеринбурге, Новосибирске, Красноярске, Краснодаре, Волгограде, Воронеже, Иркутске, Нижнем Новгороде, Саратове, Уфе, Хабаровске и Челябинске. Всего на сегодняшний день в Яндекс.Директе рекламодателям доступно почти 800 поверхностей в 15 городах России.

Размещать свою рекламу на цифровых наружных носителях можно через медийные кампании в Яндекс.Директе. Закупка показов производится по аукционной модели с оплатой за тысячу OTS (opportunity to see, оценка количества аудиторных контактов с рекламным сообщением). OTS рассчитывается в режиме реального времени на основании геоданных, скорости и направления движения автомобильного потока по запатентованной Яндексом светофорной модели. Аукцион для наружной рекламы проходит так же, как и для других продуктов Директа.

Чтобы реклама была еще более эффективной, для рекламодателей доступен ряд корректировок. Так, возможность корректировок по погоде и настройка времени показа позволяют использовать различные креативы и делать предложения максимально релевантными. Корректировки по дорожной ситуации позволяют рекламодателю подобрать креатив, который легко считывается водителями на скорости, или, наоборот, добавить больше подробностей при увеличении времени взаимодействия аудитории с объявлением для автомобилей, стоящих в пробке.

После запуска кампании в Яндекс.Аудиториях начнет собираться отдельный обезличенный сегмент пользователей, потенциально видевших запущенную наружную рекламу. Собранные данные можно использовать для ретаргетинга при планировании других рекламных кампаний, что позволит взаимодействовать с пользователями по всей коммуникационной воронке.

Напомним, Яндекс начал продавать цифровую наружную рекламу по аукционной модели в мае 2018 года. Компания Gallery была первым партнером проекта. В декабре того же года Яндекс начал продажу рекламы на цифровых поверхностях Russ Outdoor, а в апреле 2019-го — MAER GROUP.