Яндекс расширяет программу поддержки малого и среднего бизнеса

Оксана Мамчуева -
196

После старта программы поддержки малого и среднего бизнеса, Яндекс  получил много положительных отзывов и решил ее расширить, чтобы больше компаний могли получить помощь.

Во-первых, был увеличен географический охват: теперь поддержка доступна не только в России, но и в Беларуси, Казахстане и Узбекистане.

Во-вторых, изменены правила участия в акции — смягчены ограничения по ежемесячному бюджету в Директе за год. Теперь подать заявку на бонус может любой рекламодатель, если в среднем за последние двенадцать месяцев его расходы на рекламу в Директе составили:

  • в России — до 50 тысяч рублей в месяц,
  • в Казахстане — до 300 тысяч тенге,
  • в Беларуси — до 1700 белорусских рублей,
  • в Узбекистане, в зависимости от того, в какой валюте работает аккаунт — до 6,5 млн сумов, 560 евро, 630 долларов или 50 тысяч российских рублей.

Бонусы для новых и существующих рекламодателей Директа:


ОплатаБонус
Россия

Первый месяц3 тыс. рублей7 тыс. рублей
Второй месяц7 тыс. рублей8 тыс. рублей
Беларусь

Первый месяц100 бел. рублей230 бел. рублей
Второй месяц230 бел. рублей265 бел. рублей
Казахстан

Первый месяц15 тыс. тенге45 тыс. тенге
Второй месяц40 тыс. тенге45 тыс. тенге
Узбекистан

Первый месяц370 тыс. сумов
3 тыс. рублей
40 долларов
35 евро		860 тыс. сумов
7 тыс. рублей
90 долларов
85 евро
Второй месяц880 тыс. сумов
7 тыс. рублей
90 долларов
85 евро		1 млн сумов
8 тыс. рублей
105 долларов
95 евро

Чтобы подать заявку на участие в программе, нужно заполнить форму на сайте. Тем, кто уже сделал это и получил отказ, повторно отправлять заявку не нужно: все запросы будут перепроверены, и менеджеры Яндекса в ближайшее время свяжутся со всеми, кто теперь может получить поддержку по новым правилам.

Напомним, Яндекс запустил программу поддержки малого и среднего бизнеса 26 марта. Компания выделит на это до 500 млн рублей. До 30 апреля представители малого и среднего бизнеса могут подать заявку на получение до 15 тысяч рублей в виде бонуса, который можно использовать для размещения рекламы в Директе. 

ПОХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

Прокомментировать

avatar
  Подписаться  
Уведомление о