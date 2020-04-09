Яндекс расширяет программу поддержки малого и среднего бизнеса

После старта программы поддержки малого и среднего бизнеса, Яндекс получил много положительных отзывов и решил ее расширить, чтобы больше компаний могли получить помощь.
Во-первых, был увеличен географический охват: теперь поддержка доступна не только в России, но и в Беларуси, Казахстане и Узбекистане.
Во-вторых, изменены правила участия в акции — смягчены ограничения по ежемесячному бюджету в Директе за год. Теперь подать заявку на бонус может любой рекламодатель, если в среднем за последние двенадцать месяцев его расходы на рекламу в Директе составили:
- в России — до 50 тысяч рублей в месяц,
- в Казахстане — до 300 тысяч тенге,
- в Беларуси — до 1700 белорусских рублей,
- в Узбекистане, в зависимости от того, в какой валюте работает аккаунт — до 6,5 млн сумов, 560 евро, 630 долларов или 50 тысяч российских рублей.
Бонусы для новых и существующих рекламодателей Директа:
|Оплата
|Бонус
|Россия
|Первый месяц
|3 тыс. рублей
|7 тыс. рублей
|Второй месяц
|7 тыс. рублей
|8 тыс. рублей
|Беларусь
|Первый месяц
|100 бел. рублей
|230 бел. рублей
|Второй месяц
|230 бел. рублей
|265 бел. рублей
|Казахстан
|Первый месяц
|15 тыс. тенге
|45 тыс. тенге
|Второй месяц
|40 тыс. тенге
|45 тыс. тенге
|Узбекистан
|Первый месяц
|370 тыс. сумов
3 тыс. рублей
40 долларов
35 евро
|860 тыс. сумов
7 тыс. рублей
90 долларов
85 евро
|Второй месяц
|880 тыс. сумов
7 тыс. рублей
90 долларов
85 евро
|1 млн сумов
8 тыс. рублей
105 долларов
95 евро
Чтобы подать заявку на участие в программе, нужно заполнить форму на сайте. Тем, кто уже сделал это и получил отказ, повторно отправлять заявку не нужно: все запросы будут перепроверены, и менеджеры Яндекса в ближайшее время свяжутся со всеми, кто теперь может получить поддержку по новым правилам.
Напомним, Яндекс запустил программу поддержки малого и среднего бизнеса 26 марта. Компания выделит на это до 500 млн рублей. До 30 апреля представители малого и среднего бизнеса могут подать заявку на получение до 15 тысяч рублей в виде бонуса, который можно использовать для размещения рекламы в Директе.
Прокомментировать