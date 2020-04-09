Яндекс расширяет программу поддержки малого и среднего бизнеса

После старта программы поддержки малого и среднего бизнеса, Яндекс получил много положительных отзывов и решил ее расширить, чтобы больше компаний могли получить помощь.

Во-первых, был увеличен географический охват: теперь поддержка доступна не только в России, но и в Беларуси, Казахстане и Узбекистане.

Во-вторых, изменены правила участия в акции — смягчены ограничения по ежемесячному бюджету в Директе за год. Теперь подать заявку на бонус может любой рекламодатель, если в среднем за последние двенадцать месяцев его расходы на рекламу в Директе составили:

в России — до 50 тысяч рублей в месяц,

в Казахстане — до 300 тысяч тенге,

в Беларуси — до 1700 белорусских рублей,

в Узбекистане, в зависимости от того, в какой валюте работает аккаунт — до 6,5 млн сумов, 560 евро, 630 долларов или 50 тысяч российских рублей.

Бонусы для новых и существующих рекламодателей Директа:



Оплата Бонус Россия



Первый месяц 3 тыс. рублей 7 тыс. рублей Второй месяц 7 тыс. рублей 8 тыс. рублей Беларусь



Первый месяц 100 бел. рублей 230 бел. рублей Второй месяц 230 бел. рублей 265 бел. рублей Казахстан



Первый месяц 15 тыс. тенге 45 тыс. тенге Второй месяц 40 тыс. тенге 45 тыс. тенге Узбекистан



Первый месяц 370 тыс. сумов

3 тыс. рублей

40 долларов

35 евро 860 тыс. сумов

7 тыс. рублей

90 долларов

85 евро Второй месяц 880 тыс. сумов

7 тыс. рублей

90 долларов

85 евро 1 млн сумов

8 тыс. рублей

105 долларов

95 евро

Чтобы подать заявку на участие в программе, нужно заполнить форму на сайте. Тем, кто уже сделал это и получил отказ, повторно отправлять заявку не нужно: все запросы будут перепроверены, и менеджеры Яндекса в ближайшее время свяжутся со всеми, кто теперь может получить поддержку по новым правилам.

Напомним, Яндекс запустил программу поддержки малого и среднего бизнеса 26 марта. Компания выделит на это до 500 млн рублей. До 30 апреля представители малого и среднего бизнеса могут подать заявку на получение до 15 тысяч рублей в виде бонуса, который можно использовать для размещения рекламы в Директе.