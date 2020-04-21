Яндекс не будет закрывать «разговорчики» из-за онлайн-митингов

20 апреля Яндекс.Карты и Яндекс.Навигатор стали площадкой для публичных высказываний по политическим и социальным вопросам. Пользователи ставили на карту точки, которые находились вдали от их реального местоположения, и таким образом устраивали онлайн-митинги против режима самоизоляции.

Жители Ростова ставили точки возле здания областного правительства и писали, что из-за рекомендательного характера самоизоляции потерявшие работу не получают социальную помощь.

Вслед за Ростовом-на-Дону виртуальные митинги начались в других российских городах. Точки с протестными комментариями в Яндекс.Картах и Яндекс.Навигаторе появились в Москве, Петербурге, Екатеринбурге, Саратове, Уфе, Чебоксарах, Воронеже, Казани. Как и в Ростове, пользователи в основном жаловались на финансовые трудности из-за режима самоизоляции.

В связи с этой активностью Яндекс получил много вопросов о «разговорчиках»: по каким правилам они работают, что с ними будет дальше, не будут ли они закрыты?

В компании официально заявили, что не станут закрывать «разговорчики», так как считают общение водителей на дороге необходимой частью навигационного сервиса.

«Вместе с тем мы хотели бы напомнить, что «разговорчики», как и другие метки на карте, призваны информировать пользователей об актуальной дорожной ситуации. Компания продолжит совершенствовать алгоритмы «разговорчиков» и развивать сервис, чтобы он и дальше помогал пользователям, которые находятся в непосредственной близости друг к другу на дороге. В сервисе будут автоматически ограничиваться сообщения, которые публикуются не в точке, где находится пользователь, так как это противоречит сути сервиса совместного обсуждения дорожной ситуации».

В Яндексе также подчеркнули, что компания продолжает следовать принципу толерантности в отношении политических взглядов каждого из своих пользователей. Но Яндекс.Навигатор и Яндекс.Карты не могут быть площадкой для выражения этих взглядов. Это информационные сервисы, которые помогают миллионам водителей и пешеходов выбирать оптимальный маршрут. И такими они должны оставаться всегда.

Отметим, что сервис Яндекс.Карты активно помогает людям взаимодействовать с городом. Недавно в Картах запустился раздел «Коронавирус», где рассказывают об изменениях в работе организаций и транспорта, доставке еды на дом, поиске лекарств и других полезных вещах, чтобы провести время дома.

Также в приложении Яндекс.Карт можно смотреть, какие скидки и акции есть в супермаркетах, и много ли человек стоит сейчас в очереди в том или ином магазине.