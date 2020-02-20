Яндекс возглавил рейтинг самых дорогих российских компаний

Журнал Forbes составил рейтинг самых дорогих интернет-компаний в России в 2020 году. Уже четвертый год подряд рейтинг возглавляет компания Яндекс с капитализацией в $14,64 млрд.
В 2020 году в рейтинг вошли только те компании, которые специализируются исключительно на бизнесе в интернете — онлайн-магазины в рейтинг не вошли.
Кроме Яндекса, в топ-10 рейтинга вошли:
- Mail.ru Group — $5,285 млрд.
- Avito — $3,85 млрд.
- QIWI — $1,16 млрд.
- HeadHunter — $1,15 млрд.
- 2Gis — $320 млн.
- Rambler Group — $305 млн.
- ivi — $255 млн.
- Eruditor Group — $225 млн.
- Aviasales — $180 млн.
Forbes составлял рейтинг на основе собственных данных компаний о выручке и оценок экспертов. Капитализация публичных компаний оценивалась по данным биржи на 27 января 2020 года.
Напомним, в прошлогоднем рейтинге самых дорогих компаний рунета от Forbes, Яндекс также занимал первое место. Стоимость компании в 2019 году оценивалась в $10,7 млрд.
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