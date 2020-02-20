Яндекс возглавил рейтинг самых дорогих российских компаний

Журнал Forbes составил рейтинг самых дорогих интернет-компаний в России в 2020 году. Уже четвертый год подряд рейтинг возглавляет компания Яндекс с капитализацией в $14,64 млрд.

В 2020 году в рейтинг вошли только те компании, которые специализируются исключительно на бизнесе в интернете — онлайн-магазины в рейтинг не вошли.

Кроме Яндекса, в топ-10 рейтинга вошли:

Mail.ru Group — $5,285 млрд.

Avito — $3,85 млрд.

QIWI — $1,16 млрд.

HeadHunter — $1,15 млрд.

2Gis — $320 млн.

Rambler Group — $305 млн.

ivi — $255 млн.

Eruditor Group — $225 млн.

Aviasales — $180 млн.

Forbes составлял рейтинг на основе собственных данных компаний о выручке и оценок экспертов. Капитализация публичных компаний оценивалась по данным биржи на 27 января 2020 года.

Напомним, в прошлогоднем рейтинге самых дорогих компаний рунета от Forbes, Яндекс также занимал первое место. Стоимость компании в 2019 году оценивалась в $10,7 млрд.

