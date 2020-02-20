Яндекс возглавил рейтинг самых дорогих российских компаний

Оксана Мамчуева -
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Журнал Forbes составил рейтинг самых дорогих интернет-компаний в России в 2020 году. Уже четвертый год подряд рейтинг возглавляет компания Яндекс с капитализацией в $14,64 млрд.

В 2020 году в рейтинг вошли только те компании, которые специализируются исключительно на бизнесе в интернете — онлайн-магазины в рейтинг не вошли. 

Кроме Яндекса, в топ-10 рейтинга вошли:

  • Mail.ru Group — $5,285 млрд. 
  • Avito — $3,85 млрд. 
  • QIWI — $1,16 млрд. 
  • HeadHunter — $1,15 млрд.
  • 2Gis — $320 млн.
  • Rambler Group — $305 млн.
  • ivi — $255 млн.
  • Eruditor Group — $225 млн.
  • Aviasales — $180 млн. 

Forbes составлял рейтинг на основе собственных данных компаний о выручке и оценок экспертов. Капитализация публичных компаний оценивалась по данным биржи на 27 января 2020 года.

Напомним, в прошлогоднем рейтинге самых дорогих компаний рунета от Forbes, Яндекс также занимал первое место. Стоимость компании в 2019 году оценивалась в $10,7 млрд.

ИСТОЧНИКForbes
Оксана Мамчуева
Оксана Мамчуева
Журналист, новостной редактор, работает на сайте с 2009 года. Специализация: интернет-маркетинг, SEO, поисковые системы, обзоры профильных мероприятий, отраслевые новости рунета.

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