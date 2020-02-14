Яндекс.Ровер тестирует доставку покупок с Беру

Яндекс приступил к следующему этапу испытаний самоуправляемого робота-доставщика Яндекс.Ровер. Робот начал доставлять сотрудникам Яндекса посылки от маркетплейса Беру.

Испытания решено было начать 14 февраля, так как в этот день заказов с доставкой в офис особенно много — люди выбирают подарки ко Дню всех влюбленных.

В дальнейшем робота-курьера можно будет использовать и для других задач: например, для доставки блюд в Яндекс.Еде и Яндекс.Лавке, в складской логистике и так далее.

Напомним, робот-курьер для транспортировки небольших грузов Яндекс.Ровер был представлен в ноябре 2019 года. Все это время он проходил тестирование в штаб-квартире Яндекса на улице Льва Толстого, где занимался перевозкой документов между корпусами. Робот показал отличные результаты: он сам планирует маршрут, распознает объекты вокруг и не боится темноты, дождя, снега и гололедицы.

