Яндекс.Ровер получил первую работу за пределами Яндекса

Яндекс.Ровер теперь помогает администрации Сколково: перевозит из здания в здание документы и посылки.

Сотрудники Сколково ставят задачи роботу со смартфонов. Например, Роверу могут поручить отвезти документы из одного офиса в другой или доставить посылку в почтовое отделение. Груз помещают в грузовой отсек, и после этого робот отправляется в дорогу. Следить за его перемещениями можно на карте.

Здания, в которые отправляют Ровера, находятся в разных частях Сколково. Расстояние между ними — до нескольких километров. В отличие от беспилотных автомобилей, которые ездят по дорогам, робот-курьер передвигается по тротуарам. Он едет со скоростью, примерно равной скорости пешехода.

Когда Ровер прибывает в место назначения, адресату остается лишь выйти к роботу, открыть с телефона замок отсека и забрать груз.

Яндекс.Ровер будет полезен в любых областях, где имеют дело с небольшими грузами. Например, он может забирать заказы из пунктов выдачи, доставлять пиццу, перевозить товары по складу или серверы по дата-центру. В будущем Яндекс вместе с командой Сколково планирует поручить роботу новые задачи.

Напомним, робот-курьер для транспортировки небольших грузов Яндекс.Ровер был представлен в ноябре 2019 года. Все это время он проходил тестирование в штаб-квартире Яндекса на улице Льва Толстого, где занимался перевозкой документов между корпусами.

В феврале задачи Ровера усложнились, он начал доставлять сотрудникам Яндекса посылки от маркетплейса Беру.