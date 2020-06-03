Яндекс и Сбербанк подтвердили скорую реструктуризацию долей в совместных предприятиях

Яндекс действительно рассматривает варианты реструктуризации своего владения в совместных предприятиях со Сбербанком, это подтвердили в пресс-службе компании.

Глава Яндекс.Маркета Максим Гришаков в разговоре с сотрудниками компании заявил, что вполне допускает новые договоренности между акционерами. Он пояснил, что за последние два-три месяца — в условиях пандемии COVID-19 — ситуация в мире сильно поменялась, многие компании стали думать о том, как увеличить скорость принятия решений, что является одним из важных факторов для успешного развития. Гришаков также подчеркнул, что закрывать Беру или выделять маркетплейс из Яндекс.Маркета не планируется.

Со стороны Сбербанка готовящуюся реструктуризацию долей в совместных с Яндексом предприятиях подтвердил первый зампред правления Лев Хасис.

Некоторые игроки рынка считают, что причиной расхождения компаний после восьми лет совместной работы могли стать действия Сбербанка, который начал развивать свою экосистему сервисов с Mail.ru Group, прямым конкурентом Яндекса.

Напомним, ранее сообщалось, что Яндекс и Сбербанк в ближайшее время могут объявить о прекращении партнерства по двум СП — Яндекс.Маркет и Яндекс.Деньги. СП в сфере e-Commerce должно отойти Яндексу, а Яндекс.Денеги — Сбербанку.

