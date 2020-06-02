Яндекс и Сбербанк могут разделить СП Яндекс.Маркет и Яндекс.Деньги

В ближайшие недели Яндекс и Сбербанк могут прекратить партнерство по двум своим совместным предприятиям: Яндекс.Маркету и Яндекс.Деньгам.

Как рассказали изданию The Bell четыре источника, знакомых с переговорами, Яндекс готовится выкупить у Сбербанка долю в Яндекс.Маркете, а Сбербанк — получит акции IT-компании в Яндекс.Деньгах.

Сейчас банку и IT-компании принадлежит по 45% акций СП Яндекс.Маркет, еще 10% — менеджменту. После реорганизации Яндекс останется единственным акционером Яндекс.Маркета, не считая долей, принадлежащих менеджменту, — и будет развивать этот бизнес самостоятельно.

Что же касается Яндекс.Денег, которые должны отойти Сбербанку, то сейчас IT-компании принадлежит 25% акций платежной системы, остальные 75% — у Сбербанка. По условиям соглашения со Сбербанком, Яндекс с момента продажи банку 75% Яндекс.Денег не мог самостоятельно развивать другие проекты в финтехе. После предстоящей продажи акций, это ограничение будет снято.

Напомним, о создании совместного предприятия на базе Яндекс.Маркета Яндекс и Сбербанк договорились в августе 2017 года. Сбербанк обязался вложить в СП 30 млрд рублей, партнеры оценили общий бизнес в 60 млрд рублей. Сделка была закрыта в апреле 2018 года

