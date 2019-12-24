Яндекс запустил проект по оценке кредитоспособности россиян

Компания Яндекс совместно с двумя крупнейшими российскими кредитными бюро — Объединенное кредитное бюро (ОКБ) и Бюро кредитных историй (БКИ) «Эквифакс» — запустила новый проект «Интернет-скоринг бюро» по оценке платежеспособности заемщиков для банков.

Данные о клиентах, которые собирает Яндекс, будут использоваться для оценки их скорингового балла. Используя это балл, банк может принять решение о выдаче кредита заемщикам, которым он бы раньше его не выдал, потому что не обладал достаточной информацией, либо о невыдаче невозвратного кредита.

Какие данные используют для построения скоринговой модели, Яндекс не раскрывает:

«Обезличенные данные обрабатываются алгоритмами автоматически и находятся исключительно в закрытом контуре Яндекса. В аналитических моделях используется более 1000 разноплановых факторов. По итогам анализа партнер получает только одно число — результат оценки», — пояснили в компании.

По словам гендиректора Национального рейтингового агентства (НРА) Алексея Богомолова, скоринговый балл, даже полученный на основе агрегированных и обезличенных данных, увеличивает возможности банков оценивать потенциальных заемщиков.

Несколько российских банков сейчас тестируют модель оценки от Яндекса и кредитных бюро. Их точное количество не раскрывается, однако, по словам некоторых игроков рынка, среди участников совершенно точно нет Сбербанка.

Напомним, с 2018 года Яндекс помечает на выдаче сайты из реестра кредитных организаций, которые входят в блок «Организация из реестра ЦБ РФ».

