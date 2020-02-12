Яндекс сменил коммерческого директора

Леонид Савков, до сегодняшнего дня занимающий должность коммерческого директора Яндекса, назначен на должность директора по стратегическим партнерствам и развитию бизнеса компании. Вместо него коммерческий департамент Яндекса возглавит Дмитрий Качмар.

Дмитрий работает в компании с 2007 года и был исполнительным директором направления Яндекс.Вертикалей, куда входят проекты Авто.ру и Яндекс.Недвижимость.

Должность, которую займет Леонид Савков, является новой позицией в Яндексе. Савков сосредоточится на работе с медиахолдингами, вендорами, операторами связи, банками, платежными системами и другими.

Как пояснили в пресс-службе Яндекса, создание нового направления является «логичным решением, которое напрашивалось несколько лет». У Яндекса и бизнес-юнитов есть большой массив наработанных контактов с партнерами из разных областей, но работа с ними ведется фрагментарно.

«Систематизация сотрудничества может принести больше выгоды для компании, а также даст возможность развивать новые идеи и растить новые бизнесы», — рассказали в пресс-службе.

Напомним, Леонид Савков присоединился к команде Яндекса летом 2017 года. Он взял на себя стратегическое развитие и координацию подразделений компании, взаимодействующих с рекламодателями, агентствами и партнерами РСЯ. До этого времени Савков занимал должность директора по b2c-маркетингу в компании МегаФон.

