Яндекс снижает порог выплат премий для партнеров

Компания Яндекс объявила партнерам финансовые условия, на которых они будут работать в 2020–2021 годах. Основным нововведением стало снижение порога выплаты премий за размещение контекстной рекламы в Директе: теперь полугодовая и квартальная комиссии будут ограничены бюджетом клиента. Если его оборот составляет более 15 млн руб. без НДС в полугодие, то сумма свыше этого лимита не бонусируется, а ежемесячная премия за аналогичный период уменьшается.

Официальная позиция Яндекса заключается в том, чтобы поощрять партнеров за использование новых рекламных инструментов и технологий и сокращать выплаты за продажу продуктов, фактически ставших стандартом для рынка digital.

«Поощрять партнеров за использование новых рекламных инструментов и технологий — общемировая практика. Именно поэтому в программе премирования агентств Яндекс продолжает курс, принятый в прошлом году — снижения премий за продажу продуктов, ставших фактически стандартом для рынка рекламы в интернете; но стимулирования интереса со стороны партнеров и клиентов к новым форматам и рекламным технологиям Яндекса», — говорится в сообщении пресс-службы компании.

Отмечается также, что Яндекс стремится создавать такие условия, в которых рекламодатели смогут получать от его партнеров максимально эффективные предложения. Компания призывает агентства конкурировать в экспертизе, идеях и технологиях:

«Для этого мы снижаем порог выплат премий для партнеров за размещение контекстной рекламы в Директе. Этим решением Яндекс дает стимул для неценовой конкуренции и вносит свой вклад в снижение барьеров на рынке интернет-рекламы».

В компании убеждены, что нововведения этого года будут способствовать дальнейшему развитию рынка и положительно скажутся на всех участниках. Партнеры Яндекса будут заинтересованы растить свои компетенции, применять новые инструменты и технологии; а клиенты получат более эффективное решение своих задач.

Яндекс, отмечая, что в реализации программы премирования агентств продолжает курс, взятый в прошлом году, имеет в виду смену условий сотрудничества с рекламными агентствами в феврале 2019 года, когда впервые были значительно урезаны выплаты суперкомиссий подрядчикам.

