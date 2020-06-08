Яндекс составил топ новых слов в русском языке за последние 10 лет

Ко Дню русского языка аналитики Яндекса составили топ новых слов за последние 10 лет по данным поисковых запросов. В список попали самые популярные новые слова, о значении которых в данный год спрашивали как минимум в 10 раз чаще, чем в предыдущий.

По топу можно проследить, как новые явления и мода отражаются в языке. Например, с развитием камер мобильных телефонов и ростом популярности социальных сетей в русском языке в 2014 году появилось слово «селфи». А в 2017 году, когда резко вырос интерес к русскому рэпу и рэп-баттлам, люди стали активно спрашивать, что такое «эщкере».

Интересно, что многие слова из списка уже вошли в язык и стали вполне привычными, например «селфи», «ретвитнуть» или «хайп».

Аналитики также подсчитали, происхождением каких слов люди интересовались в поиске Яндекса чаще всего за последний год. На первом месте оказалось слово «Русь», в топ-3 также попали слова «работа» и «спасибо». В этом списке тоже можно увидеть влияние времени: в топе оказались особенно актуальные сегодня слова «карантин» и «врач».

В День русского языка, который отмечается в день рождения Пушкина 6 июня, Яндекс также запустил в Алисе обновленный навык «Отвечает Пушкин». Алиса отвечает словами поэта на самые разные вопросы о будущем, например «какое будет лето?» или «в чем смысл жизни?». Для того чтобы погадать по Пушкину, достаточно сказать Алисе «Позови Пушкина» или «Спроси Пушкина» — и задать вопрос.

Отметим, что на прошлой неделе блог-платформа LiveJournal запустила гадание по блогам. Сервис «Оракул» также, как Алиса из Пушкина, выбирает шуточные цитаты-предсказания из всего блог-контента сервиса и выдает на вопросы пользователей.

