Яндекс проведет хакатон по навыкам для Станции

Яндекс приглашает разработчиков голосовых интерфейсов на хакатон, посвященный навыкам для Яндекс.Станции. В течения дня команды посоревнуются в создании полезных или просто веселых навыков, адаптированных к чисто голосовому управлению.

Перед мероприятием участникам рекомендуется ознакомиться с документацией Яндекс.Диалогов и неофициальным репозиторием ресурсов для разработки навыков Алисы. Также лучше заранее создать черновую версию навыка и пройти модерацию.

На хакатоне у участников будет больше времени, чтобы улучшить свои навыки, и можно будет сразу их опубликовать.

Если заявок будет больше, чем свободных мест, предпочтение будет отдано более опытным участникам со сформированной командой.

Программа:

10.00—10.30 Регистрация

10.30—11.00 Вступление

11.00—11.30 Формирование команд и обсуждение навыков

11.30—14.00 Работа в командах

14.00—15.00 Обед

15.00—19.00 Работа в командах

19.00—20.00 Демонстрация разработанных навыков

20.00—21.00 Афтерпати

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Напомним, в августе 2019 года в Санкт-Петербурге состоялся хакатон для разработчиков навыков для Алисы «Мысли вслух».