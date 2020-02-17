Яндекс проведет хакатон по навыкам для Станции

Яндекс приглашает разработчиков голосовых интерфейсов на хакатон, посвященный навыкам для Яндекс.Станции. В течения дня команды посоревнуются в создании полезных или просто веселых навыков, адаптированных к чисто голосовому управлению.
Перед мероприятием участникам рекомендуется ознакомиться с документацией Яндекс.Диалогов и неофициальным репозиторием ресурсов для разработки навыков Алисы. Также лучше заранее создать черновую версию навыка и пройти модерацию.
На хакатоне у участников будет больше времени, чтобы улучшить свои навыки, и можно будет сразу их опубликовать.
Если заявок будет больше, чем свободных мест, предпочтение будет отдано более опытным участникам со сформированной командой.
Программа:
- 10.00—10.30 Регистрация
- 10.30—11.00 Вступление
- 11.00—11.30 Формирование команд и обсуждение навыков
- 11.30—14.00 Работа в командах
- 14.00—15.00 Обед
- 15.00—19.00 Работа в командах
- 19.00—20.00 Демонстрация разработанных навыков
- 20.00—21.00 Афтерпати
Напомним, в августе 2019 года в Санкт-Петербурге состоялся хакатон для разработчиков навыков для Алисы «Мысли вслух».
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