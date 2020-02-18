Яндекс начал выдавать Яндекс.Станции на тест-драйв

Яндекс стал бесплатно выдавать Станции на две недели, чтобы люди могли опробовать их дома. Если умная колонка с Алисой придется по душе, ее можно купить и оставить себе, а если нет — вернуть обратно.

Чтобы взять на время Станцию, не нужно тратить деньги или оставлять залог. Достаточно оформить покупку с оплатой по частям через Яндекс.Кассу — для этого понадобится паспорт. Если вернуть колонку в течение двух недель, покупку отменят.

Те, кто решит оставить себе Станцию, смогут оплатить ее любым удобным способом на сайте или в приложении Яндекс.Денег. При полной оплате в первые 30 дней колонка будет стоить 10 990 рублей. Если человеку удобнее платить частями, он может вносить по 2260 рублей в месяц в течение полугода или по 1344 рубля в течение года.

Роман Карлаш, директор по продажам умных устройств:

«Прежде чем купить какую-то новинку, хочется убедиться, что она того стоит. Теперь любой может испытать Станцию у себя дома, а не на стенде, и оценить все плюсы голосового управления. Думаю, многие потом просто не захотят с ней расстаться. Мы видим, что те, кто уже приобрел колонки с Алисой, регулярно пользуются ими спустя многие месяцы».

Умные колонки можно получить на стендах Яндекса в ТЦ «Океания» и «Тройка» в Москве, в ТЦ «Охта Молл» и «Жемчужная Плаза» в Петербурге, а также в ТЦ «Радуга парк» и «Алатырь» в Екатеринбурге. Скоро такие же стенды появятся в этих городах в торговых центрах «Мега».

Напомним, Яндекс показал свою первую голосовую колонку в конце мая 2018 года. Яндекс.Станция работает на голосовом помощнике Алиса и умеет искать и запускать треки на Яндекс.Музыке, фильмы и сериалы на Амедиатеке и ivi.ru, читать новости из ленты Яндекса, искать ближайшие рестораны, кинотеатры и другие объекты.

