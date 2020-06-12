Яндекс предупредил о возможных изменениях статусов и URL для 302-х, 303-х и 307-х редиректов

Яндекс предупредил, что в ближайшее время будут проводиться технические работы, в ходе которых могут меняться статусы в Вебмастере и логика отображения URL в поиске:



для 302-х, 303-x, 307-x редиректов;

для редиректов, заданных при помощи метатега refresh.

Сейчас при настройке временного редиректа целевая страница отображается в Вебмастере со статусом «не в поиске», а источник — «в поиске». При этом в поисковой выдаче ранжируется именно целевая страница, а в сниппете сайта показывается URL источника.

Во время технических работ страница в Вебмастере может показываться со статусом «в поиске», а источник — «не в поиске». В поисковой выдаче, как и раньше, будет ранжироваться целевая страница, а в сниппете может появиться ее URL.

Изменения могут повлиять на временные редиректы:



со страниц без слеша на конце (site.ru/page) на страницы со слешем (site.ru/page/);

со страниц без ЧПУ (example.com/?p=123) на страницы с ЧПУ (example.com/category/product_name).

Разработчики Яндекса обращают внимание на то, что технические работы не повлияют на видимость сайта и трафик в поиске. Вебмастерам и владельцам сайтов не о чем беспокоиться:

«Если на сайте используются временные редиректы — вам не требуется изменять тип редиректа или делать что-то еще. Мы лишь предупреждаем вас о том, что статусы страниц в Вебмастере и URL в сниппете могут измениться».

Со всеми вопросами следует обращаться в службу поддержки Яндекс.Вебмастера.

Напомним, в середине мая Яндекс.Вебмастер начал показывать расширенную статистику по Турбо-страницам в специальной сводке, создав для этого новый раздел — «Сводка по Турбо».