Яндекс обсуждает с Казахстаном запуск беспилотного такси

Компания Яндекс ведет переговоры с Казахстаном о запуске беспилотного такси. Об этом сообщил основатель и директор группы компаний Яндекс Аркадий Волож на встрече президента РФ Владимира Путина с инвесторами.

«Сейчас в Америке можно ездить по городам совсем без водителя. Мы сейчас ездим по Иннополису, Иннополис — это хорошее, но очень маленькое место с очень простыми условиями. Мы хотим ездить по настоящим улицам, но не можем, регулирование не позволяет», — пояснил Волож.

Он также сообщил, что беспилотники Яндекса ездят в Лас-Вегасе и Детройте.

Пресс-служба Яндекса подтвердила, чо Казахстан находится в числе стран, с которыми компания ведет переговоры:

«Мы действительно рассматриваем новые территории для использования наших беспилотных технологий, где есть возможность, например, запустить полностью автономный сервис такси, без инженера в салоне, в отдельных городах».

Напомним, Яндекс работает над технологией беспилотного управления автомобилем с 2016 года. Свою первую модель беспилотника компания представила в мае 2017 года.

Беспилотный автомобиль Яндекса впервые проехал по улицам Москвы после снегопада в феврале 2018 года. В июне он успешно преодолел 789 км, доехав от Москвы до Казани.

Сейчас беспилотники Яндекса работают в тестовом режиме в казанском городе-университете Иннополис.

Первые демонстрационные поездки беспилотного автомобиля Яндекса в Лас-Вегасе были приурочены к Международной выставке потребительской электроники (CES), которая проходила в Неваде в начале прошлого года.

В январе этого года беспилотные автомобили Яндекса во время подготовки к CES проехали 7 тысяч км по улицам Лас-Вегаса.