ФАС отказала Яндекс.Такси в покупке активов группы компаний «Везёт»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России не согласовала ходатайство Яндекс.Такси о приобретении активов ГК «Везёт» из-за того, что сделка может привести к ухудшению конкуренции на рынке.

По данным службы, новое ходатайство было подано Яндекс.Такси 15 мая этого года, после того, как в конце марта компания отозвала свое третье ходатайство по согласованию сделки. В этот раз ходатайство Яндекс.Такси касалось приобретения всех торговых знаков «Везёт» — Fasten, Лидер, RedTaxi и других.

Анализ ФАС показал, что сделка может привести к увеличению совокупной доли этих агрегаторов до 70% по России, в 19 субъектах РФ этот показатель мог превысить 80%.

Анатолий Голомолзин, замглавы ФАС:

«Проанализировав все представленные сторонами сделки материалы, с учетом проведенного анализа рынка агрегаторов такси, ФАС России пришла к выводу, что совершение сделки ведет к усилению концентрации рынка, к сужению возможности выбора водителей такси и пассажиров. Соответственно, последствия сделки могли негативно отразиться на конкуренции на рынке услуг агрегаторов такси».

Напомним, сделка была анонсирована еще в июле прошлого года, тогда же Яндекс начал процесс ее согласования с ФАС .

Отметим также, что компания Mail.ru Group, ранее заключившая соглашение с группой компаний «Везёт» о конвертируемом займе в рамках подготовки к новому раунду инвестиций, заявила, что не давала согласия на сделку и оставляет за собой право вето.

Против покупки Яндекс.Такси активов ГК «Везёт» выступал и агрегатор такси Gett, который пожаловался в ФАС на то, что сделка усилит доминирование Яндекс.Такси на рынке, позволив сервису наращивать стоимость поездок и снижать доходы водителей.