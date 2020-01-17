В приложении Яндекс.Такси появился предзаказ

Пользователи приложения Яндекс.Такси теперь могут сделать предзаказ машины на определенное время.

Интервал предзаказа — от 30 минут до двух дней. То есть если нужно выехать из дома рано утром, можно сделать заказ вечером, отправиться спать и не тратить лишнее время.

Чтобы сделать предзаказ, нужно выбрать в пожеланиях к заказу кнопку «Запланировать поездку», а затем — нужную дату и время. Поиск машины начнется незадолго до начала поездки.

В момент предзаказа приложение покажет его приблизительную стоимость, а точная станет известна, когда машина найдется. Оплатить поездку, сделанную по предзаказу, можно наличными, картой или при помощи корпоративного или семейного аккаунта. Деньги спишутся, как и в случае с обычной поездкой.

Предзаказ постепенно становится доступен пользователям последней версии мобильного приложения Яндекс.Такси в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Новосибирске, Екатеринбурге и Краснодаре на тарифах Эконом, Комфорт и Комфорт+ и в Ultima Яндекс.Такси (премиальные классы Business, Premier и Elite). Совсем скоро предзаказ появится и в других регионах.